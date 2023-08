Gruta Rei do Mato comemora 14 anos de Monumento e promove '1º Arte na Gruta' neste fim de semana

O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato em Sete Lagoas comemora 14 anos de criação como uma Unidade de Conservação de Proteção Integral nesse dia 25/08 e para marcar a data promove um fim de semana cheio de atividades.

Divulgação / IEF-MG

A começar pelo sábado 26/08, quando serão realizadas gratuitamente as Trilhas do Mirante e da Lagoa. As atividades serão precedidas de acolhimento às 08h e um Aulão de Zumba + Alongamento oferecidos pela Compasso Academia às 08h10. Os interessados devem se inscrever por esse link (clique aqui), não antes sem ler as instruções dos trajetos, cuidados e o que levar. Confira o cronograma:

08h00 - Acolhimento e orientações

08h10 - Aulão de Zumba + Alongamento

09h00 - Saída do Receptivo

10h00 - Previsão de retorno da Trilha do Mirante

11h00 - Previsão de retorno da Trilha da Lagoa

Durante sábado e domingo (27/08), dentro da programação do 1º Arte na Gruta, ocorrerão na Unidade das 09h às 17h uma Feira de Artesanato com praça de alimentação e food trucks. Além disso, no domimngo também acontece a Exposição de Carros Antigos.

O 1º Arte na Gruta é uma realização da Feira de Artesanato Amor de Mãe e do Clube da Resenha BH, com apoio do Circuito das Grutas e Prefeitura de Sete Lagoas e patrocínio da Cooperlider. Em parceria estão a Urbanes Parques, IEF e Governo de Minas.

Da Redação, Vinícius Oliveira