Previsão do tempo em Sete Lagoas para hoje: Alerta de tempestade segundo o INMET

A previsão do tempo para esta segunda-feira em Sete Lagoas aponta para um dia nublado com breves aberturas de sol durante a tarde. Os moradores devem estar preparados para chuviscos matinais e a chance de chuvas isoladas durante a noite, conforme alerta do INMET devido à possibilidade de tempestades. As temperaturas variam entre 14°C e 23°C, e a umidade do ar se mantém entre 58% e 93%. Fique atento às atualizações climáticas para se adaptar às condições do dia.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Sete Lagoas se prepara para enfrentar condições climáticas variadas nesta segunda-feira. De acordo com as informações fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o dia será marcado por nuvens predominantes ao longo do período, mas com momentos de sol durante a tarde. A população pode esperar chuviscos pela manhã, enquanto a noite traz consigo a possibilidade de chuvas isoladas, demandando atenção redobrada.

O INMET emitiu um alerta de tempestade para a região, aconselhando os moradores a ficarem atentos às mudanças bruscas no clima. A temperatura mínima prevista é de 14°C, oferecendo um início de dia relativamente fresco, enquanto a temperatura máxima pode atingir os 23°C, proporcionando um período de temperaturas amenas e agradáveis.

Quanto à quantidade de chuva esperada, os registros apontam para aproximadamente 2mm, com uma probabilidade de 40%. O vento predominante sopra na direção leste, alcançando velocidades de até 19km/h, o que pode contribuir para a circulação e a dispersão das nuvens ao longo do dia.

A umidade do ar varia ao longo do dia, com valores entre 58% e 93%. Estes números indicam que a atmosfera estará relativamente úmida, o que pode influenciar tanto nas sensações térmicas quanto na possibilidade de precipitações.

*Com informações do INMET