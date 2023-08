Enfrentando as disparidades e desafios da adoção no Brasil, o Grupo de Apoio à Adoção (GAA) Família Coração emerge como uma luz de esperança. Fundada em 2019 por Daniely Damaso e com o apoio inestimável da psicóloga Simone Sany, essa organização se destaca por seu firme compromisso em fomentar uma cultura de adoção fundamentada no amor e na compreensão mútua. Por meio de encontros inspiradores, palestras esclarecedoras e colaborações estratégicas com instituições educacionais, o Grupo não apenas oferece suporte afetivo às famílias durante sua jornada de adoção, mas também desafia corajosamente os estigmas profundamente arraigados, almejando assim metamorfosear a realidade da adoção em Sete Lagoas.

No Brasil, mais de cinco mil processos de adoção estão em andamento, incluindo grupos de irmãos em busca de uma família, sendo notável a presença de apenas 73 casos envolvendo adolescentes com mais de 16 anos e menos de 15% relacionados a crianças negras. Sob a égide do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema Nacional de Adoção revela uma notável disparidade, com cerca de cinco mil crianças e adolescentes procurando adoção em contraste com mais de 34 mil potenciais famílias interessadas, ressaltando uma discrepância impressionante de aproximadamente sete famílias por criança disponível, evidenciando um desequilíbrio marcante.

O Grupo de Apoio Família Coração

Em 2019, Daniely Damaso iniciou um projeto que resultou no Grupo de Apoio à Adoção (GAA) Família Coração. Esse grupo, com o apoio da psicóloga Simone Sany, cresceu a partir de um grupo no WhatsApp para pais adotivos, evoluindo para reuniões presenciais mensais. O GAA Família Coração, vinculado à Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção (ANGAAD), reúne pais adotivos, pretendentes à adoção, profissionais e voluntários com o objetivo de promover a convivência familiar de crianças e adolescentes.

O grupo oferece encontros, palestras e debates para apoiar e orientar famílias envolvidas no processo de adoção, promovendo uma cultura de adoção baseada no afeto. Também trabalha para desafiar preconceitos e equívocos sobre adoção, buscando estabelecer a "Atitude Adotiva" como um paradigma na sociedade. O GAA Família Coração desempenha um papel vital na conscientização sobre adoção e oferece suporte a famílias adotivas, adotantes em potencial e crianças que buscam um lar permanente.

Eles colaboram com escolas e o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) de Sete Lagoas para promover compreensão e aceitação mais amplas da adoção. Enfrentam desafios como a falta de uma vara exclusiva da Infância e Juventude em Sete Lagoas, preconceitos arraigados na sociedade e a institucionalização prolongada de crianças e adolescentes. O GAA Família Coração pede por mudanças nas leis e políticas públicas para agilizar e melhorar o processo de adoção, com foco no apoio às famílias e atenção a crianças menos favorecidas.

A organização defende políticas que incentivem a adoção de grupos frequentemente negligenciados, como irmãos, crianças mais velhas e com necessidades especiais. Para um progresso eficaz, o GAA Família Coração ressalta a importância de políticas públicas que não apenas reformem o sistema legal, mas também promovam a adoção de crianças e adolescentes que precisam de um lar amoroso.

"Entendemos como primordial a mobilização da opinião pública com a participação dos diversos segmentos da sociedade na discussão e solução de problemas que atingem as crianças e adolescentes, conforme estabelecido no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). O Controle e participação social na elaboração das políticas públicas é de extrema relevância, no sentido de integrar a comunidade e também de promover a responsabilização no cuidado e apoio às crianças e adolescentes, despertando na população o senso de coletividade."

Conheça um pouco dos projetos desenvolvidos pelo Grupo:

Encontros Mensais para Pretendentes e Pais por Adoção: O GAA promove encontros mensais abertos a famílias adotivas, pretendentes à adoção, profissionais e interessados na causa. Nesses encontros, são discutidos temas relacionados à adoção, parentalidade consciente e direitos de crianças e adolescentes.

Encontros Lúdicos para Crianças e Adolescentes: Em parceria com instituições de ensino superior e o Setor Psicossocial do Fórum, o GAA oferece atividades lúdicas e oficinas educativas para crianças e adolescentes em companhia de seus pais. Essas atividades são coordenadas por estudantes extensionistas do curso de Psicologia.

Núcleo de Apoio ao Pós Adoção (NAPA-FC): Este projeto oferece acompanhamento às famílias em processo de adoção por meio de encontros periódicos durante o "estágio de convivência". O objetivo é fornecer orientação, suporte e acolhimento às famílias na comarca de Sete Lagoas e adjacências.

Semana da Adoção: O GAA Família Coração celebra anualmente o Dia Nacional da Adoção, comemorado em 25 de maio. Nessa semana, são realizadas homenagens e ações educativas para promover a conscientização sobre adoção.

Apadrinha Sete Lagoas: Esse programa do GAA é focado em crianças e adolescentes em situação de acolhimento. O objetivo é estabelecer vínculos afetivos seguros por meio da inclusão na vida familiar e social de padrinhos e madrinhas. O programa não implica um vínculo jurídico de adoção, mas permite que os padrinhos acompanhem e apoiem o desenvolvimento dos afilhados.

