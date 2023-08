Ministério da Saúde avalia ações da Prefeitura para prevenir doenças sexualmente transmissíveis

A Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas recebeu, nos dias 21, 22 e 23 de agosto, visita da Equipe Nacional de Validação do Ministério da Saúde, que veio acompanhar as ações de prevenção da transmissão vertical do HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

No primeiro momento, se reuniram com o secretário municipal de Saúde, dR. Marcelo Rodrigues, e o coordenador de Gestão em Saúde, Alber Alípio. Também estiveram presentes os coordenadores: Maria Tereza Rodrigues (Vigilância Epidemiológica), Higino Lopes (Atenção Primária) e Letícia Aquino (Redes Assistenciais). Representaram a Comissão Municipal de Validação na Prevenção Vertical do HIV: Aline Souza (Vigilância Epidemiológica), Júnia Franca (SAE), Ana Daniela Carvalho (CEAE), Thaís Tavares – representando Igor Benevenuto da Atenção Primária e Carina Magalhães – maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. A reunião contou também com a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alexandre Ribeiro, representando o Controle Social.

Durante o encontro, a Secretaria Municipal de Saúde apresentou os processos de trabalho do Município na prevenção da transmissão vertical do HIV (transmissão que ocorre da mãe para o filho durante a gestação, parto, pós-parto e acompanhamento pediátrico). Nos demais dias a equipe percorreu os serviços de saúde para conhecer os processos de trabalho na prática.

As unidades visitadas foram: Vigilância Epidemiológica, SAE – Serviço de Atenção Especializada, CEAE – Centro Estadual de Atenção Especializada, Equipe de Atenção Primária Santa Luzia, ESF Santa Helena e a maternidade do Hospital Nossa Senhora das Graças. “A visita foi importante para a certificação da garantia dos serviços prestados à população e para manter a vigilância constante da prevenção da transmissão vertical do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs”, ressalta Dr. Marcelo Fernandes.

Vale destacar que o Município trabalha incansavelmente na luta contra a transmissão das ISTs e alerta, constantemente, a população sobre a importância dos cuidados e da prevenção. “O uso do preservativo durante as relações sexuais e a testagem rápida são fundamentais para quebrar a cadeia de transmissão”, alerta Alber Alípio.

A oferta dos preservativos e do teste rápido é de livre demanda e a população pode procurar qualquer unidade básica de saúde ou o SAE-CTA para fazer o teste de HIV, Sífilis e Hepatites Virais. “O resultado é apresentado em no máximo 30 minutos e é garantido o direito de sigilo das informações”, destaca Marcelo Fernandes.

Com Prefeitura de Sete Lagoas