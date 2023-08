Previsão do tempo aponta dia chuvoso hoje (29) para Sete Lagoas

Sete Lagoas amanhece com uma perspectiva de dia predominantemente ensolarado, embora haja um considerável acúmulo de nuvens ao longo do período da tarde e noite. As condições climáticas indicam a possibilidade de ocorrerem pancadas isoladas de chuva.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

A terça começa com 14°C durante a madrugada. No período da tarde, os termômetros devem marcar 25°C, chegando a 17°C durante a noite.

Em relação às precipitações, espera-se um volume de chuva de aproximadamente 25mm, com uma probabilidade de ocorrência de cerca de 67%. Quanto aos ventos, estes soprarão predominantemente do leste-nordeste (ENE) a uma velocidade de 16km/h.

No que tange à umidade do ar, os níveis se manterão entre 47% como mínimo e 93% como máximo, influenciando nas sensações térmicas e no conforto dos moradores da cidade.

Fique atento às atualizações meteorológicas, já que as condições climáticas podem sofrer alterações ao longo do dia.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado:Twitter, Instagram, Threads, Facebook e YouTube. Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Com informações do Clima Tempo