Prefeitura lança o maior programa de pavimentação asfáltica da história de Sete Lagoas

A Prefeitura de Sete Lagoas lançou, oficialmente, o Provias, maior programa de pavimentação asfáltica da história da cidade. A proposta foi apresentada, em grande estilo, no salão nobre do Clube Náutico na noite desta segunda-feira, 28 de agosto. O local recebeu autoridades políticas, empresariais e centenas de representantes da sociedade civil organizada, além de servidores municipais. O conjunto de obras de grande impacto é o ponto alto de uma nova era da administração pública que, literalmente, está mudando a cara de Sete Lagoas com investimentos que chegam a todos os setores e beneficia vários bairros.

Prefeito Duílio de Castro entre o presidente da Câmara, Caio Valace, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade e o secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel

O Provias é formado por um conjunto de sete obras que totalizam cerca de R$ 120 milhões de investimentos entre contrapartida da Prefeitura e contrapartida do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal. Uma prova evidente do resgate da credibilidade financeira e administrativa da gestão municipal. “Fiquei emocionado com este momento. Assumi a Prefeitura com muitas dívidas e a cidade repleta de problemas estruturais, precisando do básico. Vivemos um canteiro de obras em todos os setores totalizando mais de R$ 300 milhões neste momento”, comentou o prefeito Duílio de Castro, ao lembrar das reformas de cinco escolas e dez unidades de saúde sendo realizadas nesse momento.

O Provias já foi iniciado com a recuperação da avenida Raquel Teixeira Viana e das ruas Benjamim Constant e Dudu Azeredo e agora parte, imediatamente, para duas vias que cortam dezenas de bairros. Somente nos dois primeiros contratos assinados na noite de ontem serão mais de 15 km de revitalização com drenagem, pavimentação, sinalização e nova iluminação. “Hoje demos ordem de serviço para reconstruir toda extensão da avenida Padre Tarcizo Gonçalves, do trevo da Barbosa Melo até o bairro Dona Silvia, incluindo uma ciclovia, e da avenida Sabará e da rua Rei Salomão. Um projeto que vai contemplar milhares de pessoas e vai preparar o sistema viário para receber o fluxo do Hospital Regional. Agradeço à população por dar esta oportunidade de fazer tudo isso por Sete Lagoas”, completou Duílio de Castro.

A grande representatividade política no evento de lançamento mostra que a harmonia entre poderes está sendo fundamental para colocar Sete Lagoas nos trilhos. Estiveram presentes os vereadores Caio Valace, Ismael Soares, Rodrigo Braga, Eraldo da Saúde, Janderson Avelar, Ivan Luiz, Gilson Liboreiro, Marli de Luquinha, Silvia Regina, Roney do Aproximar, Alcides Barros e João Evangelista. Um entrosamento que reflete positivamente na vida de todos os sete-lagoanos. “Que noite memorável. Serão obras da mais alta relevância para a cidade. Tudo isso é fruto da base de apoio da administração na Câmara e da competência do prefeito Duílio. Uma governança que criou esta forte possibilidade de investimentos”, definiu o presidente da Câmara Municipal, Caio Valace.

O Provias é abrangente e vai requalificar o sistema viário da cidade, uma necessidade de décadas. Serão quilômetros de novo piso para melhorar o fluxo e dar mais segurança a motoristas, motociclistas, ciclistas e também pedestres. “Tenho orgulho de participar desta administração como servidor de carreira. Nossa equipe trabalhou muito para montar esses projetos e a atuação do prefeito Duílio na garantia dos recursos foi fundamental. Vamos trabalhar em sete frentes de obras que podem ser consideradas um marco”, comentou Antônio Garcia Maciel, secretário municipal de obras.

PROGRAMA PROVIAS 7 LAGOAS

Avenida Raquel Teixeira Viana

Rua Benjamin Constant

Av. Padre Tarcizo Gonçalves

Av. Sabará

Rua Rei Salomão

Av. Guimarães Rosa

Rua Santa Luzia

Rua Ricardo Herbach

Rua Cordisburgo

Av. Amaral Gurgel

Av. Dalton

Rua Carlos Antônio Giordani

Rua Jasmi Gomes de Oliveira

