Drones estão sendo usados para encontrar caminhoneiro de Sete Lagoas desaparecido

Forças de segurança estão ainda em busca do paradeiro do motorista de Sete Lagoas Efrem Fulgêncio, que está desaparecido desde a última quinta-feira (24) na região de Brasilândia de Minas, noroeste do estado. Drones estão sendo utilizados na procura do idoso.

Efrem Fulgêncio está desaparecido desde quinta-feira / Foto: arquivo pessoal / divulgação

Nessa terça-feira (29), a Polícia Civil de João Pinheiro informou que Efrem foi localizado pela última vez na região conhecida como Canabrava. Em entrevista ao site JP Agora, a delegada Patrícia Amaral conta que as buscas pelo idoso continuarão nesta quarta (30): " A PM está fazendo buscas no local [Canabrava, distrito de João Pinheiro]. Amanhã meus investigadores vão com o drone em Canabrava a fim de dar seguimento as diligências”, afirma.

Além da Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e até os trabalhadores da fazenda onde o caminhoneiro tinha programado como rota a entregar encomenda estão empenhados em descobrir o paradeiro de Efrem Fulgêncio; drones pertencentes a propriedade rural estão sendo utilizados no rastreio.

O idoso, natural de Sete Lagoas, foi até a cidade de Brasilândia de Minas a realizar uma entrega na zona rural. Ele teria sacado R$ 1,5 mil na manhã de quinta (24), quando ligou para a esposa. Já no período da tarde, ele foi até a fazenda onde descarregou parte do material.

Efrem tinha como destino a cidade de Buritizeiro, já no norte de Minas, mas não chegou ao local. O telefone do idoso estava desligado desde então - a última vez que o idoso foi localizado foi na região de Canabrava, em João Pinheiro.

O motorista conduzia um caminhão Volkswagem VW 7100 branca, de placa GMV 3634.

Da redação com JP Agora