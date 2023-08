'Clima europeu': Sete Lagoas é coberta pela neblina nesta quarta-feira

Um registro da jornalista Alana Lanza, do SeteLagoas.com.br: a neblina cobriu boa parte do Parque Náutico da Boa Vista na manhã desta quarta-feira (30), surpreendendo aos seus frequentadores que realizam atividades físicas no local. O nevoeiro esteve por toda a cidade e foi registrado em outros locais.

Foto: Alana Lanza / SeteLagoas.com.br

De acordo com o Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), a manhã em Sete Lagoas será de nevoeiro em sua parte, dissipando pela tarde, que terá possibilidade de chuva. Mas o "clima europeu" também foi registrado em outros pontos da cidade: na região do bairro JK e Alvorada também foi coberto pela neblina, logo pela manhã.

Foto: Filipe Felizardo

A máxima chegará aos 28ºC em Sete Lagoas.

Filipe Felizardo