Prefeitura de Sete Lagoas inaugura nova Feira Gastronômica do bairro Montreal

Como parte do Programa Municipal de Feiras Livres, mais uma feira foi reinaugurada em Sete Lagoas, desta vez, a comunidade do bairro Montreal foi beneficiada. Diversos tipos de comida, doces, drinks, brincadeiras para as crianças e música boa garantiram entretenimento para quem compareceu para prestigiar a inauguração, na noite do último sábado, 26 de agosto.

Feira funciona no complexo que foi totalmente revitalizado pela Prefeitura

A moradora e ativista do bairro Montreal, Vanaci Costa "Boneca", ao agradecer aos feirantes e emocionada com a reinauguração, fez questão de relembrar a época em que o local era usado como bota fora de resíduos, e hoje se tornou um complexo esportivo e local de entretenimento para famílias, com a nova praça e o novo campo, inaugurados recentemente pela Prefeitura. "Quero agradecer a cada morador por prestigiar a nossa feira. Foram quatro meses de reuniões e muita luta para estarmos aqui neste momento comemorando. Um lugar que era um lixão, hoje se tornou uma linda praça", afirmou.

A vereadora Silvia Regina também esteve presente e parabenizou os responsáveis pela concretização do Programa Feiras Livres e demais projetos implantados na comunidade. "Quero parabenizar à Boneca, Cristiano Moraes, Marcelo Cooperseltta e Tião. Isso traz renda às famílias. Parabéns a todos os envolvidos", disse a parlamentar.

De acordo com o coordenador de feiras do Município, Cristiano Morais, o programa de Feiras Livres segue a pleno vapor. "Estamos com o Projeto de Feiras Livres, que vem inaugurando, reinaugurando e ampliando as feiras dos bairros em nossa cidade, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e hoje, é a vez da feira do Montreal", completou Cristiano, lembrando que somente este ano foram inauguradas ou reativadas as feiras da Várzea (Praça do Escorrega), do Barreiro, do Verde Vale, do Jardim Arizona e do Santa Rosa. "Visite as feiras livres da nossa cidade. Convide seus amigos, parentes e vizinhos. É a Prefeitura de Sete Lagoas trabalhando para garantir a geração de emprego e mais renda às nossas famílias", completa Cristiano.

Com Prefeitura de Sete Lagoas