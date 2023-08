Sete Lagoas ganha mais dez novos ônibus para incremento da frota do transporte coletivo

Os letreiros já anunciam. É mais conforto, qualidade e segurança, mostrando que os investimentos no transporte público de Sete Lagoas não param. Depois da bilhetagem eletrônica e da entrega do Terminal Urbano, a cidade recebeu, na tarde desta terça-feira, 29 de agosto, mais dez ônibus novos que passarão a compor a frota.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O prefeito Duílio de Castro conferiu os novos veículos, estacionados na Praça Dom Carmelo Mota, conversou com motoristas e com o gerente da concessionária, Danillo Cruvinel Torres. "A gente vem renovando a frota, incorporando esses veículos para que possamos reduzir o tempo de viagem em algumas linhas, trazendo mais agilidade ao transporte. Juntamente com o prefeito, trazemos a novidade do Kd Bus, aplicativo que contempla todas as empresas do grupo GA Brasil. Por ele, o usuário pode acompanhar o veículo em tempo real, quanto tempo falta para chegar no seu ponto e a previsão para chegar ao destino final, facilitando e dando mais segurança e tranquilidade ao usuário do transporte coletivo", conta o gerente da Turi.

Os dez veículos possuem nova motorização Euro 6, menos poluente e mais econômica. "Mais dez ônibus novinhos, modernos, gastando menos e poluindo menos. Eles não serão substituídos, mas sim incorporados à frota. Seguimos avançando para melhorar cada vez mais os serviços prestados ao cidadão de Sete Lagoas", completa o prefeito. Os novos veículos, que contam com acessibilidade para cadeirantes, também permitirão a redução do tempo de espera em vários bairros e já estão preparados para novas tecnologias, como o reconhecimento facial e o pagamento por QR Code e PIX.

Com Prefeitura de Sete Lagoas