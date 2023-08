A empresa 123 Milhas entrou em um processo de recuperação judicial, o que levanta preocupações para os consumidores que compraram viagens através da empresa. A advogada associada do Escritório Oliveira e Menezes Sociedade de Advogados, Dra. Ana Carolina Passos, dá todas as dicas para quem está sendo prejudicado reaver possíveis prejuízos que deverão advir sobre os consumidores.

Foto: Arquivo Pessoal/Oliveira e Menezes Soc. de Advogados

Abaixo está um resumo da situação da empresa e os passos que devem ser seguidos segundo a especialista, Dra Ana Carolina:

1. O que aconteceu?

A 123 Milhas suspendeu os pedidos da linha Promo, afetando viagens com datas flexíveis de setembro a dezembro deste ano, devido a fatores econômicos e de mercado adversos.

2. O que é uma recuperação judicial?

De acordo com a Dr. Ana Carolina, a ação de recuperação judicial é um procedimento para ajudar empresas em crise financeira a evitar a falência. Ela protege os interesses de funcionários, fornecedores, clientes e outros envolvidos. Este tipo de ação, permite que a empresa suspenda ações judiciais por um prazo de até 180 dias. Consumidores que compraram viagens antes do pedido de recuperação judicial poderão receber reembolso de acordo com o plano da RJ.

3. O consumidor será ressarcido?

A empresa inicialmente, conforme veiculado nos meios de comunicação, prometeu reembolsar os clientes afetados com vouchers. No entanto, após o pedido de recuperação judicial, a solicitação de vouchers foi suspensa segundo entendimento da Dra. Ana.

4. O que fazer se já solicitou um voucher ou tem viagem futura?

Não está claro como os casos que já solicitaram vouchers serão tratados. Sugere-se entrar em contato com órgãos de proteção ao consumidor e considerar o ajuizamento de uma ação judicial imediatamente, conforme entendimento da advogada.

5. O que o cliente pode fazer a partir da RJ?

Registrar reclamações em plataformas de proteção ao consumidor e procurar o Procon local. Ação judicial também deve ser considerada., segundo Carolina

6. O que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre o ressarcimento?

O Código de Defesa do Consumidor prevê alternativas em caso de recusa do fornecedor em cumprir a oferta.

7. Se o cliente não terminou de pagar a viagem, é possível cancelar?

Clientes que não concluíram o pagamento da viagem devem considerar a situação do plano de recuperação judicial e como ele afeta os pagamentos.

8. Se o cliente teve acesso ao voucher prometido, mas não conseguir usar, o que fazer?

Entrar em contato com a empresa, registrar reclamações e considerar ação judicial para pleitear indenização.

9. Se a passagem já foi emitida, ela será cancelada?

Não, a viagem será confirmada se a passagem já tiver sido emitida.

Lembre-se de que as informações acima são um resumo das principais questões levantadas no artigo. Se você for diretamente afetado por essa situação, é aconselhável buscar aconselhamento jurídico específico e atualizado.

Da Redação com Dra. Ana Carolina Passos