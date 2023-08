ATUALIZAÇÃO: Caminhoneiro de Sete Lagoas que estava desaparecido é encontrado em segurança

O senhor Efrem Fulgêncio, motorista de caminhão de Sete Lagoas que estava desaparecido desde a última quinta-feira (24) foi encontrado hoje (30). Ele atolou seu caminhão numa estrada de difícil locomoção dentro de uma fazenda e não conseguia sair do lugar, permanecendo no local todos esses dias. O idoso foi encontrado em segurança por outro transeunte que passava pela estrada.

Foto: Redes Sociais / Reprodução

A família informou nas redes sociais que Efrem Fulgêncio foi encontrado em bom estado de saúde e em segurança e que uma família está cuidando do idoso recém encontrado. Os familiares agradeceram a todos que ajudaram nas buscas, no compartilhamento de informações e que estiveram unidos em orações pelo desfecho positivo do caso.

Relembre

O idoso, natural de Sete Lagoas, foi até a cidade de Brasilândia de Minas a realizar uma entrega na zona rural. Ele teria sacado R$ 1,5 mil na manhã de quinta (24), quando ligou para a esposa. Já no período da tarde, ele foi até a fazenda onde descarregou parte do material.

Efrem tinha como destino a cidade de Buritizeiro, já no norte de Minas, mas não chegou ao local. O telefone do idoso estava desligado desde então - a última vez que o idoso havia siso localizado foi na região de Canabrava, em João Pinheiro.

As polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e funcionários da fazenda onde o senhor iria fazer sua entrega fizeram intensas buscas na provável região de desaparecimento, inclusive com emprego de drones.

No fim da tarde dessa quarta (30), a localização de Efrem Fulgêncio foi confirmada.

Da Redação