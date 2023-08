Veja como vai ficar a previsão do tempo para Sete Lagoas nesta quinta-feira

O clima em Sete Lagoas reserva variações ao longo do dia desta quinta-feira, 31. De acordo com os dados meteorológicos, espera-se uma manhã com céu predominantemente ensolarado, porém com aumento gradual na cobertura de nuvens. À medida que a tarde avança, há previsão de ocorrência de pancadas de chuva, cenário que se repetirá durante a noite.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Quanto às temperaturas, a mínima registra-se na marca de 16°C. Por outro lado, a máxima atingirá os 29°C.

No que diz respeito à precipitação, espera-se um acumulado de chuva na ordem de 12mm, com uma probabilidade de ocorrência de 67%. Portanto, a chuva pode se manifestar de forma moderada ao longo do dia.

Os ventos predominarão com direção leste (E), soprando a uma velocidade média de 13km/h. Quanto à umidade, os níveis variarão entre 37% no mínimo e 94% no máximo, indicando uma amplitude considerável ao longo das horas.

Da redação com informações do INMET