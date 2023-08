Guarda Municipal de Sete Lagoas faz seminário sobre saúde mental para agentes de vários municípios

Qualificação de maneira integrada. Assim pode ser definido o objetivo de um seminário promovido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Sete Lagoas nesta quarta-feira, 30 de agosto. O encontro realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI) reuniu representantes de vários municípios e teve como principal temática a saúde mental dos agentes, que são peça fundamental na segurança pública.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O evento teve o apoio do Núcleo Estadual de Prevenção e Pósvenção à Violência e à Criminalidade, representado por sua vice-presidente, Jaqueline Aparecida Martins. “Que seja uma oportunidade para destacar o valor de todos e ainda que reforce a necessidade de ter sabedoria para lidar com todos os obstáculos”, destacou Jaqueline Martins na abertura.

Os temas escolhidos para as palestras foram estratégicos. A história da GCM, síndrome do Burnout, saúde mental nas escolas e experiências de outras corporações foram os assuntos debatidos. “Foi uma honra Sete Lagoas receber tantas comitivas tão representativas. O nosso dia a dia é carregado de atribuições e, muitas vezes, com momentos críticos e tensos. Somos seres humanos e precisamos desta abordagem para garantir o melhor atendimento das demandas da população”, ressaltou Sérgio Andrade, comandante da GCM de Sete Lagoas.

O seminário contou com a presença de autoridades políticas, representantes de outros órgãos de segurança e, principalmente, agentes de guardas municipais de Sete Lagoas, Belo Horizonte, São José da Lapa, Cláudio, Ribeirão das Neves, Itabirito, Nova Serrana, Sabará, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Inhaúma e Santa Luzia. Para todos, o tema foi muito bem escolhido. “Tratamos aqui sobre a saúde e o bem-estar de agentes da segurança pública. Isso é de extrema importância para as atividades desempenhadas por todos nós”, avaliou Leonardo de Castro Salvino, comandante da GCM de Nova Serrana.

O seminário de Sete Lagoas não só foi bem avaliado como também motivou outras guardas municipais a promover iniciativas com o mesmo objetivo de melhorar o serviço prestado e, principalmente, preservar vidas. “Este foi um seminário de valorização da vida. Chamo a atenção de todas as prefeituras para que eventos do tipo sejam levados para todas as cidades onde existem guardas municipais. Estou muito feliz porque esta solicitação já foi feita em nossa cidade. Temos que nos preocupar com o emocional de todos os nossos agentes”, definiu Carlos Henrique Fernandes Nunes, comandante da Guarda Civil de Ribeirão das Neves.

Uma coisa é certa. A GCM de Sete Lagoas está na vanguarda com ações que ultrapassam as fronteiras do município. Uma luta contínua por melhor estrutura, capacitação e qualificação para ser um braço forte da segurança pública. Também participaram do seminário o secretário municipal de Obras, Trânsito, Transporte e Segurança, Antônio Garcia Maciel; o secretário adjunto municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Wagner Augusto de Oliveira; e os vereadores Rodrigo Braga, Eraldo da Saúde e Heloísa Frois.

Com Prefeitura de Sete Lagoas