Prefeitura de Sete Lagoas inicia reforma do gramado do campo do Parque Náutico Boa Vista

Em breve peladeiros e profissionais da bola terão um novo campo de futebol do Parque Náutico do Boa Vista. A Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer - deu início esta semana à reforma do gramado do campo. Apesar do bom sistema de irrigação do local, a ideia é plantar a nova grama no período de chuva para um crescimento mais rápido.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

"Começamos o trabalho para reforma desse campo. Quero pedir paciência aos boleiros, peladeiros e escolinhas que usam o local. Vamos entregar um campo muito melhor do que antes, assim como fizemos no Montreal. Esperamos que aqui as obras sejam mais rápidas, uma vez que o campo já possui um bom sistema de drenagem. Vai ficar muito bacana. Um campo reformado em um local maravilhoso que é o Parque Náutico da Boa Vista", assegura o secretário adjunto de Esportes e Lazer do Município, Marcelo Cooperseltta.

Assim como foi feito no Campo do Montreal e, agora, no campo do Boa Vista, a Prefeitura segue investindo pesado na revitalização do esporte amador e também no esporte especializado da cidade, com as reformas dos ginásios Márcio Paulino e Vinício Dias Avelar e com a nova e moderna iluminação de LED nos campos da cidade, permitindo a disputa de campeonatos locais, regionais e nacionais e a descoberta de novos talentos. A expectativa é reinaugurar o campo no início do próximo ano.

Com Prefeitura de Sete Lagoas