Cramam formaliza parceria para oferecer curso de Produção Artesanal de Doces

O Centro Regional de Artesanato Maria dos Anjos Macedo (Cramam), mantido pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (Fumep), fortalece ainda mais sua grade de cursos profissionalizantes por meio de uma parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas e o Serviço de Aprendizagem Rural (Senar). Com esta união de forças, será oferecido o curso Produção Artesanal de Doces, com inscrições abertas nesta sexta-feira, 1º de setembro.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Sete Lagoas

O conteúdo vai muito além da produção das delícias e trabalha temáticas como: resgate da cultura e cuidado com meio ambiente e saúde; importância dos frutos na alimentação humana; tipos de contaminação alimentar e prevenção; higienização do ambiente, frutos, utensílios, equipamentos e pessoal, e seleção dos frutos.

As inscrições gratuitas ficarão abertas até o dia 11 de setembro ou até as 10 vagas disponíveis serem preenchidas. Podem participar pessoas com mais de 16 anos que, no ato da inscrição na sede do Cramam (rua das Dálias, 483, Montreal), devem apresentar original e cópia de RG, CPF e comprovante de residência. O curso será realizado entre 11 e 15 de setembro de 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas no Cramam ou pelo telefone (31) 3776–9171

Com Prefeitura de Sete Lagoas