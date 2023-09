Mutirão de limpeza da Prefeitura chega com força total aos bairros Jardim dos Pequis e Belo Vale II

O mutirão de limpeza da Prefeitura de Sete Lagoas chegou à sua 6ª etapa do ano com uma verdadeira força-tarefa nos bairros Jardim dos Pequis e Belo Vale II esta semana. As equipes chegam cedo e já começam a remover entulhos, capinar lotes e eliminar focos de doenças como dengue, zika, chikungunya e leishmaniose, além de combater também a proliferação de escorpiões e do caramujo africano, ainda mais agora, com o início do período chuvoso.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

O trabalho envolve equipes das secretarias de Obras, Meio Ambiente, Saúde e Codesel. "São muitas casas que a gente precisa entrar e limpar. Muitas pessoas ainda não têm consciencia do risco que correm com o acúmulo de matéria orgânica. Ainda existe uma cultura de juntar folhas e galhos. Isso é um substrato para o desenvolvimento do mosquito da leishmaniose. São muitos quintais em situação crítica, colocando em risco não apenas os moradores da casa como também um quarteirão inteiro", revela a coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) do Município, Patrícia Silveira.

Breno Heleno dos Santos, proprietário da Breno Car, oficina automotiva no bairro Aeroporto, aproveitou a oportunidade para agradecer não só a limpeza mas também pelas obras de pavimentação da nova avenida do Contorno, no bairro Interlagos, onde reside. "Quero parabenizar a todos os funcionários da Prefeitura, inclusive o prefeito Duílio de Castro, por essa limpeza iniciada na avenida José Sérvulo Soalheiro, desde o Aeroporto até o Jardim dos Pequis. É um trabalho maravilhoso para a cidade. A avenida do Contorno também está ficando maravilhosa. Só quero agradecer", disse o empresário.

É importante que a população faça a sua parte, mantendo os quintais sempre limpos e as podas em dia, facilitando assim os trabalhos das equipes. O próximo mutirão de limpeza será na região do bairro Montreal, na primeira semana de outubro.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom