Acidente na BR-040 deixa criança de 2 anos morta

A Br-040 foi palco de diversos acidentes na tarde dessa quinta-feira (31) próximo ao Barreiro em Sete Lagoas. Um caminhão tanque carregado com emulsão asfáltica tombou na via sentido DF derramando a substância, o que causou uma série de outros acontecimentos.

Foto: Reprodução Internet

Onde aconteceu o acidente em razão do derramamento da emulsão asfáltica, a situação no local ficou crítica, fazendo com que outros acidentes acontecessem.

Num segundo momento um outro acidente ocorreu ocasionando um engavetamento com vários veículos e num destes veículos estavam quatro pessoas que sofreram lesões leves, mas em outro impacto uma criança de 2 anos não teve a mesma sorte e veio a ter lesões graves.

A criança foi levada para o Hospital Municipal de Sete Lagoas, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A pista ficou totalmente interrompida devido à gravidade dos acidentes no sentido Brasília, sendo necessário a ação do Corpo de Bombeiros e da Via-040 para realizar limpeza no local do acidente e remoçãodo caminhão tanque.