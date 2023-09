Sete Lagoas terá dia nublado hoje (01); veja previsão do tempo

Sete Lagoas, amanheceu nesta sexta-feira (01) sob a influência de um sistema de nuvens que deve predominar ao longo do dia, de acordo com informações do serviço meteorológico Tempo Agora.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

As primeiras horas da manhã registraram uma temperatura mínima de 17°C, tornando o clima ameno para os moradores da região. Entretanto, à medida que o dia avança, os termômetros devem gradativamente alcançar a marca dos 30°C, proporcionando uma tarde mais quente e ensolarada. À noite, a temperatura deve recuar para 23°C, trazendo certo alívio aos residentes.

Quanto às condições de chuva, Sete Lagoas enfrenta uma probabilidade de 33% de precipitação ao longo do dia. É importante que os moradores estejam preparados para eventuais pancadas de chuva que possam ocorrer.

A umidade relativa do ar na cidade deve oscilar entre 47% e 90%, o que significa que a atmosfera pode variar de um pouco úmida a bastante úmida durante o dia. Portanto, é aconselhável manter-se hidratado e tomar cuidados com a exposição prolongada ao sol.

No que diz respeito aos ventos, Sete Lagoas experimentará ventos com uma velocidade média de 13 km/h ao longo do dia, atingindo seu pico de 15 km/h durante a manhã. É importante que as pessoas estejam atentas a possíveis rajadas de vento que possam ocorrer durante o dia.