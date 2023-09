Toninho Macarrão no 'Passando a Limpo': Buraco do Cecé, Provias e Hospital Regional em pauta

No episódio de hoje do programa "Passando a Limpo", o Secretário de Obras de Sete Lagoas, Antônio Garcia Maciel, popularmente conhecido como Toninho Macarrão, foi o convidado especial. Durante a entrevista, o secretário abordou uma série de tópicos cruciais para o desenvolvimento da cidade.

Foto: Alan Junio/ SeteLagoas.com.br

Uma das principais pautas tratadas foi o programa Provias, lançado na última segunda-feira (28). Segundo o secretário, esse projeto já estava em desenvolvimento desde 2021, com os primeiros passos sendo a identificação das vias que seriam contempladas. O Provias iniciou suas atividades com a recuperação da Avenida Raquel Teixeira Viana, além das Ruas Benjamin Constant e Dudu Azeredo.

Agora, o programa se direciona imediatamente para duas vias que cortam diversos bairros da cidade: a Avenida Padre Tarcizo Gonçalves e a Avenida Sabará. Nesses primeiros contratos assinados, serão mais de 15 km de revitalização, incluindo drenagem, pavimentação, sinalização e iluminação. Ao todo, o Provias contemplará 26 km de vias pavimentadas e sete obras importantes.

Toninho Macarrão também dedicou um tempo para falar sobre um dos pontos críticos da cidade, o famoso "Buraco do Cecé". Ele explicou que o local abriga uma caverna com profundidade de 57 metros, que tem representado um desafio significativo para as autoridades. Macarrão comentou: "Colocamos pedras e asfaltamos, mas o buraco continuou a afundar. Então, contratamos uma empresa do Rio Grande do Norte, vencedora da licitação com o apoio da Universidade de Brasília (UnB), que realizou um estudo e entregou o resultado na semana passada".

O estudo confirmou a existência da caverna e apontou sua expansão desde 1988. Engenheiros foram consultados para desenvolver um plano abrangente de tratamento. "Estamos trabalhando em um projeto para criar um novo redondel e implementar a drenagem necessária", destacou Macarrão. Ele também mencionou que há riscos envolvidos, mas os geólogos ainda não determinaram se o colapso é iminente ou se a situação pode ser estabilizada. Portanto, é provável que ocorram desapropriações na área afetada. O objetivo é concluir o projeto e a drenagem antes do período chuvoso que se aproxima em outubro.

Outro ponto relevante abordado pelo secretário foi o Hospital Regional. Ele explicou que esta é uma obra do Estado financiada com recursos da Vale e que já passou pelo processo de licitação, com uma empresa vencedora selecionada. No entanto, o início da construção aguarda a aprovação de todos os projetos necessários, incluindo aqueles relacionados ao Corpo de Bombeiros e à Anvisa.

A equipe de engenheiros da Secretaria de Trânsito de Sete Lagoas, em colaboração com a equipe da empresa ganhadora, está trabalhando intensamente na aprovação desses projetos para garantir que a construção comece o mais rápido possível. O licenciamento ambiental também faz parte desse processo, e o secretário enfatizou a importância de agilizar esses procedimentos: "É um trabalho conjunto que estamos realizando com a empresa, que tem um prazo de um ano, e já se passaram cinco meses. Quanto mais rápido eles conseguirem concluir esses procedimentos, mais rápido poderemos iniciar as obras".

Veja a entrevista na íntegra:

Da redação, Djhessica Monteiro.