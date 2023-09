Prefeitura de Sete Lagoas inicia a reforma de mais uma unidade de saúde, desta vez, a ESF Alvorada

Mantendo seu cronograma de reformas de todas as unidades de saúde do Município, a Prefeitura de Sete Lagoas - por meio da Secretaria Municipal de Saúde - deu início nesta sexta-feira, 1º de setembro, à reforma da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Alvorada. A equipe da unidade passará a atender a população normalmente, na ESF JK, na rua Coelho Neto, 228, bairro JK, a partir de segunda-feira, 4 de setembro, até enquanto durarem as obras. Já a sala de vacina foi direcionada para a UBS Nossa Senhora das Graças, rua Felipe dos Santos, 1331, bairro Nossa Senhora das Graças.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Essa é a sexta unidade que passa por reformas este ano. Os trabalhos já foram concluídos nas unidades Kwait, Canadá, Monte Carlo, Progresso e Jardim dos Pequis. "Pedimos a compreensão da população durante o período de reforma. O transtorno gerado pela obra é temporário e necessário para proporcionar maior bem-estar às pessoas que buscam os serviços de saúde na unidade", informa o secretário municipal de Saúde, Dr. Marcelo Fernandes.

Vale lembrar, também, que esta gestão vem inaugurando, revitalizando e ampliando diversas unidades de saúde do Município, como a reforma da UBS Orozimbo Macedo, a reinauguração Centro de Saúde da Várzea e as inaugurações da UBS Nossa Senhora das Graças e do novo ESF do Barreiro, além da reforma e ampliação do Hospital Municipal, que deve ser entregue nos próximos meses. "Nossa meta é reformar todas as unidades de saúde do Município, levando mais dignidade para profissionais e pacientes", reforça o prefeito Duílio de Castro. Para mais informações sobre os atendimentos da ESFL Alvorada, ligue (31) 3776-1043.

Com Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom