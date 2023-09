Sete Lagoas: Temperaturas podem chegar até 33°C neste fim de semana; veja previsão completa

De acordo com o INMET, o primeiro fim de semana de setembro será quente, com temperaturas na casa dos 30°C e mínimas de 15°C, e sem nenhuma previsão de chuva. Portanto, um fim de semana perfeito para poder curtir os eventos disponíveis na cidade.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado, espera-se um dia de sol com algumas nuvens, além de uma leve névoa ao amanhecer, que logo se dissipará. A noite será marcada por poucas nuvens no céu.

As temperaturas neste dia variarão de uma mínima de 16°C a uma máxima de 31°C. Não há previsão de chuva significativa, com chances de precipitação de apenas 0%. O vento soprará a uma velocidade de 20 km/h, vindo predominantemente do leste-nordeste (ENE). A umidade do ar, por sua vez, estará entre 36% na mínima e 90% na máxima.

O domingo trará mais um dia de sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva.

As temperaturas neste dia serão agradáveis, com uma mínima de 15°C e uma máxima de 33°C, garantindo um clima quente durante o dia. A umidade do ar variará entre 32% na mínima e 89% na máxima. O vento soprará do leste-nordeste (ENE) a uma velocidade de 17 km/h.

Da redação com informações do INMET