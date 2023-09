Na noite de sexta-feira (01/09), um incêndio devastou um centro de umbanda situado no bairro Santa Felicidade, em Sete Lagoas. O evento resultou em, pelo menos, 12 indivíduos feridos, dos quais cinco foram transportados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e sete foram encaminhados ao Hospital Municipal.

As autoridades também acionaram o helicóptero Pégasus, da Polícia Civil, para transportar três das vítimas para o Hospital João 23, em Belo Horizonte, uma instituição especializada em tratamento de queimaduras.

De acordo com informações, os ornamentos, como bandeirolas e fitas, entraram em chamas, propagando rapidamente o fogo pelo local e levando ao pânico entre os presentes. As vítimas chegaram à unidade de saúde com queimaduras graves após serem socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O calor intenso no ambiente fechado contribuiu para as lesões severas.

"Em torno das 21h, no bairro Santa Felicidade, próximo ao presídio de Sete Lagoas, num terreiro de Umbanda, foi acionado o SAMU, mas não conseguiram fornecer o endereço em que estavam, nem mesmo informações sobre se havia alguma vítima, apenas que ocorria um incêndio. Então, na mesma hora, encaminharam por meios próprios as vítimas ao hospital municipal e à UPA.

A chegada de vítimas graves alertou o nosso sistema de urgência, e o contato foi feito entre os coordenadores da rede. Nós nos deslocamos para as unidades para avaliar o cenário e proceder com estratégias de suporte em caso de catástrofe.

O cenário foi avaliado, inicialmente, três vítimas muito graves na UPA sofreram intervenção. Foram solicitadas vagas no Hospital João XXIII, e com o apoio de algumas pessoas, as vagas foram liberadas.

Aproximadamente mais cinco vítimas na UPA eram menos graves.

Fomos com a USA (unidade de suporte avançado do SAMU) para a UPA para prestar apoio. O BOA (helicóptero do Corpo de Bombeiros de BH) foi acionado. Houve contato com a Arena do Jacaré para o pouso iluminado.

Preparamos, estabilizamos e encaminhamos as vítimas uma a uma, com a USA, da UPA para o BOA, na Arena do Jacaré, que voou três vezes durante a madrugada.

Encaminhamos os três pacientes mais gravemente feridos para o Hospital João XXIII em BH, o maior centro de referência em queimados de MG. Foram três homens encaminhados com sucesso e estão na CTI do hospital.

As outras vítimas estão sendo encaminhadas ao Hospital Municipal e estão sendo avaliadas para determinar se há necessidade de encaminhamento também para BH", relatou a Dra. Mariana Reis, coordenadora médica do SAMU Sete Lagoas.

Segundo informações de testemunhas, o fogo começou durante um rito religioso.

"O que me lembro é que a gente estava lá e que a luz comecçou a dar curto, logo vieram as chamas e foi muito rápido. Meu esposo me abraçou e na hora que o fogo veio de fora pra dentro, pegou ele e me pegou, saimos correndo para fora. Quando cheguei perto da rampa, minhas irmãs bateram na minha cabeça, pois havia fogo no meu cabelo, eu gritava todo instante pelo Renato e eu consegui correr e le não. Na hora que eu consegui ver ele tava com parte do rosto faltando pedaço, o olho fechado, roupa grudou no corpo e a calça pegando fogo. Foi uma cena de filme de terror!", relata Rita de Cássia, dona de casa que estava no local na hora do acidente.

A matéria será atualizada conforme novas informações forem disponibilizadas.

