Arena do Jacaré libera espaço para socorro de vítimas de incêndio no Cidade de Deus

Em um tempo de resposta recorde, três vítimas em estado grave foram transportadas para Belo Horizonte pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros após um incêndio no bairro Cidade de Deus na noite de sexta-feira (01). Devido à gravidade da situação, a aeronave teve que pousar no gramado da Arena do Jacaré. O "heliponto" foi indicado pelas equipes envolvidas no resgate das vítimas.

Foto: Ascom Democrata

O presidente do Democrata, Renato Paiva, foi contatado por volta das 23h pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que solicitou autorização para um pouso de emergência. Ao mesmo tempo, uma equipe da Arena foi notificada e se dirigiu para abrir os portões e acender a iluminação do estádio para facilitar o procedimento. "Cumprimos um importante papel social que eu nem sabia que tínhamos", comentou Renato.

Uma das pessoas que desempenhou um papel fundamental no sucesso da operação foi a superintendente do Hospital Municipal, Iara Campos. Foi Iara quem forneceu o contato do presidente aos gestores da UPA, para onde as vítimas estavam sendo encaminhadas.

Após a conclusão da operação, Iara fez questão de expressar sua gratidão ao clube pela pronta disponibilidade em um momento muito delicado. "Graças a Deus, o Democrata nos ajudou em um momento em que realmente precisávamos. Agora, é hora de rezar para que as vítimas se recuperem. Muito obrigada, e que Deus abençoe", agradeceu Iara em uma mensagem para Paiva.

Até pouco depois das 3h deste sábado (02), o espaço da Arena do Jacaré foi utilizado pelos Bombeiros. Foram realizados três pousos e decolagens que levaram três vítimas graves para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é uma referência no Estado para casos de politraumatismos. No total, foram atendidas 12 vítimas na rede de saúde da cidade.

A Arena do Jacaré está indo além do esporte

Cada vez mais, o estádio do Democrata está se consolidando como um local que vai além do esporte e atende também ações sociais e emergenciais em benefício da comunidade em geral. O espaço já foi utilizado para treinamento da Guarda Civil Municipal, abrigou o Castramóvel e, em breve, sediará uma especialização de brigadistas do Hospital Municipal ministrada pelos Bombeiros.

Para Renato Paiva, é motivo de alegria ver o estádio sendo lembrado para outras ações, além do esporte. "A Arena é destinada a múltiplos usos e serviu até mesmo como pista de pouso, infelizmente em um caso grave. No entanto, é uma grande satisfação contribuir de alguma forma para o bem das pessoas. O Democrata é de Sete Lagoas, e estamos sempre à disposição", afirmou o gestor.