Saiba como vai ficar o tempo nesta segunda (4) em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira (04), Sete Lagoas terá um dia ensolarado com algumas nuvens no horizonte. As condições climáticas indicam que não há previsão de chuva ao longo do dia.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

Em relação à temperatura, a mínima registrada será de 17°C, enquanto a máxima atingirá os 32°C. Portanto, prepare-se para um dia que começa ameno e promete esquentar consideravelmente ao longo das horas.

Quanto à precipitação, a probabilidade de chuva é praticamente nula, com um índice de apenas 0mm e uma chance de chuva de apenas 0%.

Os ventos soprarão predominantemente do nordeste a uma velocidade de 15km/h, proporcionando um ambiente agradável na cidade.

A umidade relativa do ar apresentará variação entre 32% e 89%, indicando um dia que pode ser um pouco mais úmido nas primeiras horas da manhã e, posteriormente, se tornará mais seco.

*Com informações do Clima Tempo