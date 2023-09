Equipes da Secretaria Municipal de Saúde atuaram em incêndio com várias vítimas no Cidade de Deus

A rede de atendimento público de saúde de Sete Lagoas mostrou, na noite da última sexta-feira, 1º de setembro, e na madrugada de sábado, 2, estar altamente preparada para o atendimento emergencial, inclusive, em situações trágicas. O entrosamento, eficiência e dedicação de profissionais do Hospital Municipal (HM), UPA Juvenal Paiva e Samu foram fundamentais no socorro imediato de 12 vítimas de uma ocorrência de incêndio registrada no bairro Cidade de Deus.

Centro de umbanda fica na rua Newton Martins, no bairro Cidade de Deus. Foto: Ascom - PMSL.

O incêndio ocorreu em um centro de umbanda, localizado na rua Newton A. Martins, 15, transformando o local em cenário crítico devido ao número de vítimas em estado grave. Imediatamente, equipes do HM, UPA e Samu foram mobilizadas em uma corrente de atendimento. “Foi uma atuação exemplar de todas as equipes. Nosso agradecimento a todos os envolvimentos que provaram a eficiência do nosso sistema que oferece atendimento humanizado e de qualidade. Destaco também a participação de profissionais que não estavam na escala, mas saíram de sua folga para salvar vidas”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

O socorro foi iniciado por volta das 21 horas de sexta-feira. Oito vítimas foram levadas para a UPA e Hospital Municipal, uma para o Hospital da Unimed e três foram transportadas de helicóptero para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) João XXIII, em Belo Horizonte, pelo Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros. “Estou imensamente orgulhoso do nosso time, da nossa equipe. Percebi o zelo das colegas da limpeza em não deixar o chão molhado ou sujo para que não escorregássemos na correria da urgência. Percebi a portaria acolhendo com afeto os familiares das vítimas e altamente alinhada comigo na contenção de entradas na UPA. O arsenal de medicações e materiais prontamente dispensado pela farmácia, em tempo e a hora. Nosso RX preciso e certeiro ajudando no diagnóstico de um derrame pleural massivo de uma paciente que nem era vítima do incêndio, mas que mesmo em meio ao caos foi prontamente drenada e socorrida. Ao laboratório, que parecia ler meus pensamentos e antes que eu pensasse em cobrar as gasometrias, já me entregavam em mãos os resultados. Percebi ainda uma enfermagem feroz nos cuidados, atenta a detalhes, pronta e presente, entendendo o cenário e as demandas, fazendo com maestria todos os processos solicitados e necessários”, relatou o médico Márcio Ferreira Aguiar Júnior, diretor técnico da UPA.

SITUAÇÃO ATUAL

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas testemunhas e vítimas informaram que o fogo começou após um curto circuito na fiação de energia elétrica. As chamas tomaram conta do ambiente interno e alguns frequentadores do local sofreram queimaduras graves e outros foram intoxicados por fumaça. No momento, sete pessoas ainda estão internadas. Quadro delas em Sete Lagoas, uma em estado grave, e outras três no HPS João XXIII também em estado grave. A Secretaria Municipal de Saúde também atua no pós acidente dando assistência aos familiares das vítimas. “Ser profissional da saúde é estar atento a toda e qualquer demanda que surgir. Estive no Hospital Municipal, para prestar atendimento aos pacientes e familiares do incidente que deixou várias vítimas de queimadura. Informo aos familiares que as vítimas estão recebendo todo o atendimento necessário, tanto na Urgência e Emergência em Sete Lagoas quanto no João XXIII”, comentou a psicóloga Thainá Costa Diniz.

Também foi fundamental para o sucesso da operação o apoio do Democrata Futebol Clube, por meio de sua diretoria e funcionários. Eles disponibilizaram a Arena do Jacaré para pouso do helicóptero Arcanjo, que transportou as vítimas para Belo Horizonte. O presidente do clube Renato Paiva foi acionado por volta das 23h pela Secretaria municipal de Saúde, que pediu autorização para o pouso de emergência. No mesmo momento, uma equipe da Arena foi comunicada e seguiu para abrir os portões e acender a iluminação do estádio para facilitar o procedimento. "Cumprimos uma importante função social que nem sabia que tínhamos", disse Renato.

A Defesa Civil Municipal também esteve no local. Foi realizada vistoria no imóvel de aproximadamente 60 metros quadrados onde estariam 30 pessoas no momento da ocorrência. A edificação não sofreu maiores danos e o resultado da perícia está sendo aguardado. O alvará e funcionamento estava em conformidade e válido.

