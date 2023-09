Carro bate violentamente contra árvore em avenida de Sete Lagoas

Na manhã desta segunda-feira (04), um veículo colidiu violentamente contra uma árvore na Av. Padre Tarcizo Gonçalves, no bairro Bugaville II, sentido bairro Cidade de Deus.

Foto: Reprodução/Google Street View

No momento do acidente, duas pessoas estavam dentro do veículo e precisaram de atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e rapidamente chegou ao local, prestando os primeiros socorros às vítimas. A gravidade das lesões ainda não foi divulgada pelas autoridades médicas.

Além do SAMU, a Polícia Militar também foi chamada para a cena do acidente. As autoridades estão investigando para determinar as causas exatas do ocorrido.

Ainda não se sabe as circunstâncias que levaram ao ocorrido.

Conforme chegarem mais informações, a matéria será atualizada.

Da redação