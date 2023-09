Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas bate recorde de formalizações de empresas em agosto

As ações tomadas pela atual gestão da Prefeitura de Sete Lagoas com o objetivo de facilitar a vida do empreendedor local segue surtindo efeitos positivos. Dados da Sala Mineira do Empreendedor mostram que agosto foi o mês com o maior número de empresas formalizadas nos últimos quatro anos na cidade, não levando em conta os registros de novos microempreendedores individuais (MEIs). O recorde de agosto contabiliza 135 novos CNPJs criados no município no último mês. "Se considerarmos o mês de julho de 2023 o aumento foi de 22%, mas, considerando a média mensal de empresas formalizadas no ano de 2022, este incremento chega a 47%", revela a coordenadora da Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, Suzana Viana.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Até o momento, 2023, como um todo, vem apresentando uma significativa retomada de empreendimentos locais, depois de mais de dois anos de pandemia da Covid-19. No primeiro semestre desse ano, foram criados 599 CNPJs no município. O número é 8,6% maior que no primeiro semestre de 2022, que foi de 547 registros. Nos primeiros semestres dos anos anteriores, foram 528 CNPJs em 2021 e 356 em 2020. "Estes números podem representar um aquecimento da economia local e também refletir resultados da política de liberdade econômica implantada no município desde 2020", acredita Suzana Vieira.

Ela se refere à Lei Municipal nº 9.039/2020 e ao Decreto Municipal nº 6.659/2021, que desburocratizam e digitalizam processos para a abertura de novas empresas na cidade. O Município também aderiu ao programa estadual Minas Livre para Crescer, que tem por objetivo tornar Minas Gerais o estado mais livre para se empreender no Brasil, promovendo mais competitividade e atrativos para se investir, propiciando crescimento econômico e maior geração de emprego e renda.

Grande parte dos licenciamentos ambientais são realizados pelo próprio Município em tempo recorde, respeitadas todas as normas e leis. "Antes da nossa gestão, em 2019, o empreendedor levava, em média, mais de cinco dias para abrir uma empresa. Hoje ele faz isso em pouco mais de um dia. Só o registro, que antes levava mais de quatro dias, hoje é feito em 11 horas, em média", lembra o prefeito Duílio de Castro.

De janeiro de 2019 a dezembro de 2022, segundo dados da Secretaria de Estado da Fazenda, foram abertas 9.457 empresas na cidade, sendo 99 indústrias, 261 profissionais liberais, 521 autônomos não estabelecidos, 1.965 empreendimentos comerciais e 6.611 prestadores de serviços.

Empresas formalizadas em agosto de 2023 em Sete Lagoas:

Serviços: 99 empresas

Comércio: 35 empresas

Indústria: 1 indústria

Total: 135 empresas

Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM