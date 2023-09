Veículo é encontrado abandonado em estrada de terra próxima à BR-040 em Sete Lagoas

Nesta segunda-feira (4), uma informação repassada pela rede de rádio despertou a atenção das autoridades policiais na região. Segundo a denúncia, um veículo Ford Fusion, sem placas de identificação, teria sido abandonado em uma estrada de terra próxima à localidade de Gineta. Essa estrada é paralela à Rodovia BR 040, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a chegada da equipe de inteligência, foi realizado um contato com as autoridades competentes, que, munidas da numeração do chassi do veículo, realizaram uma consulta ao sistema informatizado. A consulta confirmou que o veículo, apesar de não possuir placas de identificação visíveis, era registrado com a placa HEO-7577. Além disso, foi descoberto que o veículo havia sido roubado.

Ao examinar o veículo, as autoridades constataram que ele estava em condições precárias. Os bancos traseiros e o banco dianteiro do lado direito estavam ausentes, e o veículo apresentava danos generalizados no painel e na lataria. Além disso, a bateria e o pneu estepe também estavam ausentes.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para examinar o veículo e coletar evidências que possam ajudar nas investigações. No entanto, foi informado que o perito não se deslocaria até o local do abandono, e a perícia será realizada posteriormente nas dependências do pátio da empresa Socorro Silva.

Da redação