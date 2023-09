Acidente de trânsito resulta em prisão por embriaguez na direção

Um acidente de trânsito ocorreu na Avenida Norte/Sul, na madrugada desta terça-feira, dia 05, próximo ao Supermercado Assaí, em Sete Lagoas.

Ao chegarem ao local, a equipe de patrulhamento encontrou o condutor da motocicleta, que também era a vítima, caído no canteiro central que divide as pistas da avenida. Ele apresentava sinais de escoriações e sangramento na face e estava deitado no chão.

Foto: mediações do local do acidente

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi imediatamente acionado e prestou os primeiros socorros ao condutor antes de encaminhá-lo ao Pronto Atendimento do Hospital Municipal de Sete Lagoas, onde recebeu atendimento médico por um plantonista de serviço.

Durante a entrevista com a vítima, os policiais observaram sintomas evidentes de embriaguez alcoólica, incluindo olhos avermelhados, odor de álcool no hálito, fala desconexa e roupas desarrumadas. Ao ser questionado sobre como o acidente aconteceu, o condutor admitiu voluntariamente que havia consumido uma quantidade de álcool e não conseguiu voltar para casa.

Como resultado do acidente, a motocicleta envolvida, uma Honda CG 125, sofreu danos significativos e foi removida para o pátio do reboque credenciado pelo DETRAN.

O teste de alcoolemia realizado com o etilômetro registrou um índice de 0,62 mg/L, o que caracteriza crime de trânsito devido à condução sob influência de álcool.

Diante das circunstâncias mencionadas, o motociclista foi detido em flagrante delito e informado sobre seus direitos constitucionais. Após receber alta médica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Plantão no município de Sete Lagoas para as devidas providências legais.

Da Redação, com Pordentrodetudo.com