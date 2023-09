Projeto promove atendimento veterinário de cães e gatos em situação de vulnerabilidade no Nova Cidade

Segundo especialistas do Fórum PRODEVIDA, realizado em 2022, a falta de condições para um atendimento veterinário é um dos grandes motivos de abandono de cães e gatos por seus tutores. Enquanto os animais estão saudáveis, é muito bom. Mas a partir do momento em que o animal adoece, algumas famílias, principalmente as de baixa renda, não têm condições de cuidar. Pensando nisso, o curso de Medicina Veterinária do Unifemm - em parceria com a Prefeitura de Sete Lagoas e o vereador Ismael Soares - elaborou um projeto de extensão universitária chamado Acãolhimento, para atendimento veterinário de cães e gatos de tutores em situação de vulnerabilidade social.

O primeiro bairro beneficiado pelo projeto será o Nova Cidade, nos dias 10 de setembro, 8 de outubro, 12 de novembro e 17 de dezembro, de 08h às 12h, na Escola Municipal Professor Heitor Lanza Neto (Rua Honduras, 28, bairro Nova Cidade). Para receber o atendimento os tutores devem levar o comprovante do CadÚnico e um comprovante de endereço do bairro (conta de água, luz ou telefone ou alguma correspondência bancária).

De acordo com a coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Unifemm, a professora Elaine Baptista Barbosa, o projeto tem como objetivo principal a aplicação dos conceitos de saúde única nas comunidades em situação de vulnerabilidade social do município. "A cada semestre será escolhida uma comunidade onde faremos encontros mensais para atendimento veterinário de cães e gatos, além de palestras sobre educação em saúde com temas diversos, tais como a importância da vacinação de cães e gatos, o controle de ectoparasitas e endoparasitas, o bem-estar animal e a prevenção de zoonoses, como leishmaniose e esporotricose", avisa.

A equipe responsável pelas atividades é composta pela coordenadora do projeto, professora Thabata Santos Garcia, e a coordenadora do curso, professora Elaine Baptista Barbosa, juntamente com os estudantes de graduação do curso de Medicina Veterinária do Unifemm. "O projeto está em construção, por isso estamos em busca de mais parceiros da iniciativa privada", completa a professora Elaine. Além da Prefeitura de Sete Lagoas e do vereador Ismael Soares, também apoiam a iniciativa Simparic Antipulgas, Vetor Produtos Veterinários e Tecsa Tecnologia em Sanidade Animal.

Da Redação, com Prefeitura de Sete Lagoas