Incidente em posto resulta em derramamento de combustível e pequeno incêndio em Sete Lagoas

Na noite desta terça-feira, 05 de setembro, um posto de combustível da Rede Santana, localizado próximo à Rodoviária em Sete Lagoas, viveu momentos de tensão quando duas de suas bombas de abastecimento foram tombadas, resultando no derramamento de uma quantidade significativa de combustível.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, o posto estava fechado no momento. As bombas de abastecimento encontravam-se trancadas com correntes, mas, de alguma forma, as correntes foram puxadas, resultando no tombamento de duas dessas bombas e no derramamento de combustível. O incidente deu origem a um incêndio de pequenas proporções, prontamente controlado pelos Bombeiros, que utilizaram espuma para extinguir as chamas. A resposta da equipe de emergência envolveu duas viaturas, uma Auto Bomba Tanque Salvamento e um Auto Salvamento Médio, com um total de quatro militares mobilizados para a operação.

Por outro lado, informações coletadas nesta manhã pelo SeteLagoas.com.br junto aos colaboradores do posto relatam que um ciclista teria invadido a área do pátio, que já estava fechada após o horário de expediente, e colidiu com uma das bombas de abastecimento. O impacto resultou no tombamento da bomba e causou um pequeno curto-circuito. Um funcionário de uma borracharia vizinha agiu rapidamente para conter as chamas iniciais, enquanto os Bombeiros foram acionados para concluir a operação de combate ao incêndio.

Além dos bombeiros, a Polícia Militar também prestou apoio no local durante a ocorrência.

Até o momento, o ciclista envolvido no incidente ainda não foi identificado, e as investigações continuam em andamento. Enquanto isso, a área do posto permanece isolada para permitir que técnicos realizem a manutenção dos equipamentos afetados pela colisão.

Da redação