Previsão do tempo: Veja como será o feriado em Sete Lagoas

Hoje quarta feira (6) o dia amanheceu ensolarado em Sete Lagoas, segundo dados do Clima tempo, o clima ficará estável com máxima de 26°C e mínima de 17°C até a noite.

Um clima ensolarado na véspera de um feriado é ideal para aproveitar ao máximo o seu tempo livre.

Foto: Djhessica Monteiro/Setelagoas.com.br

Apartir do 12h as chances de chuva são de 7%, mas ao fim da tarde temos uma média de 16% e durante a noite a probabilidade de uma chuva cai para 5%. Os ventos em média de 23km/h e a umidade no ar varia de 53% a 87%.

Na quinta-feira feriado da Independência (7) a máxima será de 27°C e mínima de 15°C.

A probabilidade de chuva durante a tarde fica em 5%.

Os ventos serão em média de 20km/h e a umidade do ar varia de 35% a 90%.

Da Redação, com Clima Tempo