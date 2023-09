Confira o funcionamento de alguns serviços em Sete Lagoas e região

Informações sobre o horário de funcionamento de bancos, hospitais, Unidade de Atendimento Integrado e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, neste 7 de setembro.

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público no feriado da Independência do Brasil. Segundo a Febraban, a decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Em relação às contas de consumo e carnês com vencimento em 07 de setembro, quando uma data de vencimento de contas ou carnês coincide com um feriado nacional, estadual ou municipal, é comum que essas contas possam ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo.

Na área da saúde em Sete Lagoas vão funcionar apenas as unidades de urgência e emergência, como Hospital Municipal, UPA e Pronto Atendimento do Belo Vale. Esta escala também será repetida na sexta-feira (8), já que foi declarado ponto facultativo pela Prefeitura.

Unidades como UBS, ESF, Centros de Saúde, Farmácias Municipais e Laboratório Municipal retornam ao funcionamento normal na próxima segunda-feira (11).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) informou que não funcionará neste feriado. As atividades voltam ao normal na segunda-feira.

A Unidade de Atendimento Integrado (UAI) já está com o agendamento suspenso e retornam ás atividades normais na segunda-feira.

Da Redação, Maria Eduarda Alves.