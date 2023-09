CCZ segue com campanha de vacinação antirrábica 2023, desta vez nos povoados de Sete Lagoas

A Secretaria Municipal de Saúde - por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - segue com a segunda etapa da campanha anual de vacinação contra a raiva em cães e gatos, desta vez, nos povoados, após uma ação bem sucedida nas fazendas do município em agosto. A vacinação nessas localidades é feita de acordo com um cronograma criado pelo CCZ de 4 a 21 de setembro.

Imagem: ilustrativa/internet

"Todas as comunidades e propriedades rurais já foram visitadas. Agora chegou a vez dos povoados e, ainda em setembro, a vacinação na região urbana visando prevenir essa doença que tem 100% de letalidade", afirma a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira. Já receberam as equipes os povoados de Silva Xavier, Estiva, Barreiro de Cima e Jardim Carolina. Na próxima semana, Barreiro de Baixo e Pousada Pôr do Sol no dia 11, Lontra no dia 12 e Lontrinha no dia 14, em dois locais: Escola Virgilio Pacheco e Bar da Marcília.

A campanha de vacinação antirrábica é dividida em quatro frentes: área rural nas fazendas já feita em agosto, povoados de 4 a 21 de setembro, o Dia D em 23 de setembro em 50 postos de vacinação e, na última semana de setembro, de 25 a 29, no Terminal Urbano, sempre de 08h às 16h.

A Raiva

A forma mais comum de transmissão é por meio do contato com a saliva do animal raivoso, através de mordeduras, arranhaduras e lambeduras. O vírus da raiva pode infectar todos os mamíferos, provocando a morte em quase todos os casos. A vacinação é gratuita e, para serem imunizados, os animais devem possuir mais de três meses de idade e não podem estar doentes. Assim, a vacinação deve ser reforçada anualmente e, mesmo que o animal já tenha recebido a vacina em campanhas anteriores, é preciso vacinar novamente este ano.

Diversas medidas podem ser tomadas para evitar a transmissão do vírus, como não se aproximar de cães e gatos sem donos, nem mexer ou tocar quando os mesmos estiverem se alimentando ou dormindo. Nunca tocar em morcegos ou outros animais silvestres diretamente, principalmente quando estiverem caídos no chão ou encontrados em situações não habituais.

Os sintomas da raiva são inespecíficos, mas podem incluir cefaleia, febre baixa, mal-estar, anorexia, náusea e dor de garganta. Além disso, na maioria dos casos há alteração de sensibilidade no local da mordida. Em seguida, ocorre o comprometimento do sistema nervoso central, caracterizado inicialmente por ansiedade, inquietude, desorientação, alucinações, comportamento bizarro e até convulsões. "Em caso de mordida de cão ou gato desconhecido, a pessoa deve procurar o Hospital Municipal imediatamente", recomenda Patrícia Silveira.

Desde a inauguração do Centro de Controle de Zoonoses, em 2003, não houve registros de raiva canina, felina ou humana em Sete Lagoas. Segundo dados epidemiológicos, desde 1990 não foram registrados casos de raiva na cidade. Mais informações: (31) 3771-5796, de segunda a sexta de 08h às 17h.

Cronograma da vacinação nos povoados:

11/09: Barreiro de Baixo - Igreja Nossa Sra. Do Rosário

11/09: Pousada Pôr do Sol - Mercearia e bar da Beatriz

12/09: Lontra - Escola Municipal Adélia Figueiredo

14/09: Lontrinha - Escola Virgilio Pacheco e Bar da Marcília

18/09: Fazenda Velha - Praça do Cruzeiro e Praça da Igreja

19/09: Quinta das Varginhas - Associação Comunitária e Mercearia do Tiago

20/09: Riacho do Campo - Escola

21/09: Vovó Cleia/Samira Chaves - Depósito Sol Nascente

22/09: Catavento - Escola Municipal Pedro Chaves e Bar do Marcinho

ENDEREÇOS DOS 50 POSTOS DE VACINAÇÃO NO DIA D, 23 DE SETEMBRO:

AMAV Ver. Lumariza Viana, em frente 204

ESCOLA MUNICIPAL VASCO DAMIÃO AV. GOVERNADOR BIAS FORTES 375

GARAGEM DA EDUCAÇÃO R. PADRE TARCISIO 1824

ESCOLA MUNICIPAL DALVA DINIZ R. ARAÇAI 150

GARAGEM DA SAÚDE AV. NORTE SUL 76

ESPAÇO REVIVER R. SANTANA 124

ESCOLA M.GENÉSIO CADORNA CAIRO R. LAMARTINE BABO 178

CORPO DE BOMBEIROS AV. RENATO AZEREDO 100

ESCOLA M. CLARINDO CASSIMIRO PRAÇA CLARINDO CASSIMIRO 80

ESCOLA E. JOSÉ EVANGELISTA FRANÇA R. ALECRIM 329

ESF CATARINA SANTOS REIS 238

CEMEI JOSELITA DIAS DA COSTA AV. PREF. EURO ANDRADE 240

ESCOLA M. MARILZA FLEURY C.FIGUEIREDO AV. Mª CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA 200

IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS RUA: ALMIRANTE TAMANDARÉ 11

ESF CDI EXPEDICIONÁRIO LEOFREDO GASPAR 534

CEMEI IVONE CAMPELO R. BRUNETTI R. EZIO SOUZA DE DEUS 30

ESF ELDORADO R. AFONSO VIANA DE PAULA S/N

BAR E MERCEARIA DA CLAUDIA ALFREDO CARNEIRO SANTIAGO 328

APAE AV. JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO 894

ESCOLA M.MONSENHOR MESSIAS R. JOÃO DO VALE 660

E. E. DEP. RENATO AZEREDO DELFINOPOLIS 275

ESCOLA M. TIA LURDINHA R. CANÁRIO 283

ESCOLA M. DR. ENÍZIO ANTÔNIO VIANA R. PINTASSILGO 1491

ESCOLA M. PROF. RAIMUNDO GRAVITO JOSÉ SERVULO SOALHEIRO 4373

CENTRO DE SAUDE SANTA LUZIA RUA JOVELINO LANZA 1200

ESCOLA MUNICIPAL NÁDIA LÚCIA R. COIMBRA 31

ESCOLA E. JULIO CÉSAR REIS OLIVEIRA PRAÇA JK 110

ESF KWAIT ANGELO RIBEIRO MIRANDA 762

E. E. DR. ALONSO MARQUES PROFESSOR ABEYLARD 2313

ESF MONTE CARLO R. ANIELO D' MATO 331

CRAMAM R. DAS DÁLIAS 483

ESCOLA E. BERNARDO VALADARES AV. JOSÉ SÉRVULO SOALHEIRO 2585

OXGLI IND. E COM. LTDA R. CRISTALINO SALES 44

CEMEI MENINO DEUS R. ADOLAR NAPOLEÃO FRANCA 175

ESF PADRE TEODORO RUA CARMEM KILESSE 1092

LIONS CLUBE R. JOÃO MENDES 597

IGREJA SÃO BENEDITO RUA: LUIZ SARAIVA MOURA 100

ESF PROGRESSO R. CHIQUINHA AVELAR 608

ESCOLA MUNICIPAL JOVELINO LANZA R. RUI BARBOSA 59

CAMPO BELA VISTA RUA: TUPINIQUIS 340

ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL DE BARROS R. AFONSO CARLOS CAPANEMA 15

UNIFEEM PEDRA GRANDE 2340

ESCOLA M. DR. MARCIO PAULINO DR. LUCIANO SANTANA 641

POSTOS DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA - 2023

PAROQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS R. ITAPERUNA 256

ESCOLA E. GOVERNADOR JUSCELINO CAPITÃO JOSÉ PEREIRA COSTA 164

IG. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS R. BELGICA 579

ESCOLA E. PROF. ROUSSEF (POLIVALENTE) RUA UBERLÂNDIA 900

ESF UNIÃO FRANCISCO ANTÔNIO DE M. CHAVES 493

ESCOLA M. HILÁRIO PEREIRA R. LAURA BRAGA CUNHA 88

Da Redação, com Prefeitura de Sete Lagoas