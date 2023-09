Fraude: médicos de Sete Lagoas descobrem falsificações de atestados usando timbrado da Secretaria de Saúde

Médicos denunciaram à Polícia uma falsificação grosseira de atestados médicos com afastamentos no mínimo curiosos em Sete Lagoas - os documentos usaram um modelo de papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde.

Foto: Mega Cidade / reprodução

Um profissional de saúde alertou, no último domingo (3), um outro colega sobre a veracidade de um atestado médico emitido em 14 de agosto - ali, foi visto que era um documento falso com uso de carimbo também adulterado.

O paciente do atestado também tem outro controverso afastamento médico feito de maneira grosseira: em 12 de junho, foi utilizado o nome, falsificado, de uma profissional de saúde solicitando o afastamento do indivíduo por broncopneumonia. Todas as adulterações foram feitas em papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde.

Falso atestado dá justa causa em Minas

Apesar das constantes fraudes envolvendo atestados médicos em Sete Lagoas, a Justiça tem "castigado" quem realiza falsificações em Minas: recentemete, um juiz da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, confirmou a demissão por justa causa feita por um empregador a uma funcionária que falseou sobre sua saúde usando um atestado adulterado.

Da redação