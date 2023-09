Um grave acidente envolvendo duas carretas e pelo menos quatro carros resultou em cinco vítimas, sendo três fatais, entre as fatais, dois homens e uma mulher. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (7) por volta das 14:15hs na BR-040. A colisão ocorreu no quilômetro 481, em frente ao Seven Business Park. Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e da concessionária Via 040 atuaram no local.

Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Segundo informações dos Bombeiros, o helicóptero Arcanjo foi chamado, mas não houve necessidade de transportar feridos. As duas vítimas leves foram os dois condutores das carretas, que receberam atendimento do SAMU no local e recusaram ser encaminhados para o hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das carretas envolvidas no acidente tombou, bloqueando completamente a pista no sentido Rio de Janeiro. Além disso, havia uma grande quantidade de óleo derramado na estrada.

A concessionária Via 040 informou via Twitter (X) que a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos às 19:27 do dia 07 de setembro.

*Matéria atualizada às 09:43 - 08/09/2023

da redação com informações de O Tempo