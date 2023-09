Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (8) em Sete Lagoas

Nesta sexta-feira (8) o dia amanheceu ensolarado na cidade de Sete Lagoas.

Imagem: ilustrativa/internet

A temperatura máxima será de 30°C e a temperatura mínima de 14°C.

A umidade relativa do ar variará entre 26% (mínima) e 91% (máxima).

Pode haver ventos com velocidade de até 16 km/h. Não há possibilidade de chuva durante o dia, isso sugere que as condições meteorológicas estão favoráveis para um dia ensolarado na região. Aproveite o tempo bom e as atividades ao ar livre, caso tenha planos para o dia!

Da Redação, com Clima Tempo