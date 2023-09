O que você está fazendo nesse feriadão? Seguidores do SeteLagoas.com respondem

Em pesquisa realizada no Instagram do SeteLagoas.com.br entre os dias 06 e 07 de setembro, a maioria dos participantes (34%) afirmou que só iria descansar no feriado mesmo, 30% disse que trabalhou, 27% emendaram o feriado mas não viajaram e a menor porcentagem foi dos que viajaram e só voltam à programação normal na segunda-feira.

Foto: Alan Junio

Um motivo para essa questão de tão poucas familias vajando nesse feriado pode ser que no Brasil, especialmente para destinos mais distantes, passagens aéreas, hospedagem, alimentação e atividades de lazer podem pesar no orçamento familiar.

Para ter uma ideia, o SeteLagoas.com.br fez as seguintes perguntas em seu Instagram:

Nesse feriado você vai?

Resultado:

34% - 114 (votos) - Vou descançar só na quinta mesmo

30% - 95 (votos) - Trabalharei no feriado

27% - 91 (votos) - Vou emendar, mas sem viajar

9% - 31 (votos) - Viajo e só volto segunda

Se você viajou, qual o destino?

Resultado:

Os destinos citados foram, Três Marias, Felixlândia, Santana de Pirapama, Cabo Frio/RJ, Piúma/ES e Paraty/RJ.

Para quem ficou em Sete Lagoas, qual sua programação?

Resultado:

Show do Mc Cabelinho, Faxina, Pousada do Sol, feirinhas, ver o desfile do 7 de setembro, descansar, dormir, ficar em casa, e o mais citado: trabalhar.

Emendar feriados é uma prática comum em muitos lugares, na qual um feriado cai perto de um final de semana (por exemplo, uma sexta-feira ou segunda-feira) e as pessoas têm a opção de tirar um dia de folga adicional para criar um período de descanso prolongado. No entanto, algumas pessoas ou empresas, optam por não emendar feriados, por esses motivos algumas pessoas responderam que iriam trabalhar.

Da Redação, Maria Eduarda Alves