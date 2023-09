Veja como fica o tempo neste fim de semana em Sete Lagoas

Fim de semana em Sete Lagoas terá clima agradável. Sábado: ensolarado, mínima de 14°C, máxima de 29°C, vento a 14 km/h do leste-nordeste. Domingo: sol, mínima de 14°C, máxima de 31°C, vento a 16 km/h do leste-nordeste. Pouca chance de chuva em ambos os dias.

Foto: Arquivo/SeteLagoas.com.br

No sábado (09), o céu estará predominantemente ensolarado, com algumas nuvens, e a previsão é de que não ocorram chuvas. As temperaturas estarão amenas, com uma mínima de 14°C e uma máxima de 29°C. Quanto à umidade do ar, espera-se que varie entre 21% na mínima e 93% na máxima. O vento sopra do leste-nordeste a uma velocidade de 14 km/h.

Já no domingo (10), as condições permanecem favoráveis para atividades ao ar livre. Mais uma vez, teremos um dia de sol com algumas nuvens, e a chance de chuva é praticamente nula. As temperaturas estarão um pouco mais elevadas em comparação com o sábado, com uma mínima de 14°C e uma máxima de 31°C. A umidade do ar também se manterá em níveis confortáveis, variando de 25% na mínima a 96% na máxima. O vento, novamente vindo do leste-nordeste, estará um pouco mais intenso, com uma velocidade de 16 km/h.

*Com informações do INMET