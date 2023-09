VÍDEO de briga entre clientes em supermercado de Sete Lagoas viraliza

Um vídeo que tomou as redes sociais mostra uma briga ocorrida dentro de um supermercado situado na Rua José Duarte de Paiva em Sete Lagoas. A confusão ocorreu na tarde desse sábado(9) e, de acordo com testemunhas, teve início quando duas clientes começaram a discutir devido a uma delas não estar usando luvas para pegar pães no estabelecimento.

Foto: Reprodução Internet/Redes Sociais

No vídeo, é visível que uma confusão se formou chegando às vias de fatos com puxões de cabelo e tapas e outras pessoas acabaram se envolvendo, incluindo clientes e funcionários. Inclusive, uma caixa de supermercado tentou intervir para encerrar o tumulto. Veja vídeo

Entre tapas e puxões de cabelo em confusão num supermercado de Sete Lagoas, ninguém foi preso pic.twitter.com/S4wIKxOwcb — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 10, 2023

Segundo informações da Polícia Militar, a cliente que foi repreendida por não utilizar luvas descartáveis ao manusear os pães se sentiu incomodada com a abordagem e ligou para sua tia. A tia compareceu ao local com o intuito de esclarecer a situação, alegando que sua sobrinha teria sido alvo de discriminação racial, uma acusação que a sobrinha negou.

A mulher explicou aos policiais que a outra cliente reclamou do fato de ela estar pegando os pães com as mãos sujas. Apesar do tumulto, nenhum dos envolvidos foi detido.

Clique e siga as redes sociais do SeteLagoas.com.br para ficar bem informado: Instagram, Twitter, Threads, YouTube, TikTok e Facebook Receba as notícias do SeteLagoas.com.br via Whatsapp AQUI

Da Redação