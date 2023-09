Programação do Dia da Independência organizada pela Prefeitura foi sucesso em Sete Lagoas

A tradicional celebração do Dia da Independência foi concorrida em Sete Lagoas este ano. As atividades, organizadas pela Prefeitura, foram iniciadas na Praça Wilson Tanure, a praça do CAT-JK, com o hasteamento oficial de bandeiras. Em seguida, uma multidão tomou conta da avenida Antônio Olinto onde o desfile cívico-militar encantou a todos. Uma verdadeira demonstração de harmonia e amor à pátria com participação das forças de segurança, escolas e entidades da sociedade civil.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

A programação foi aberta às 8 horas quando o vice-prefeito, Dr. Euro de Andrade, o comandante do 4º Grupo de Artilharia Antiaérea (4º GAAAe), Tenente Coronel Hian Carreiro da Silva e o comandante da 19ª Região da Polícia Militar, Breno de Souza Reis, hastearam as bandeiras do Brasil, Minas Gerais e Sete Lagoas.

Porém, o ponto alto do dia foi na avenida Antônio Olinto que recebeu, a partir das 9 horas, o desfile no trecho do Restaurante do Trabalhador até o Museu do Ferroviário. Toda essa extensão recebeu um grande público com crianças, jovens, adultos e idosos. “Há muitos anos Sete Lagoas mantém esta bela tradição. Uma maneira de confraternizar com as forças de segurança e manter esta ideia de civilidade na população. Parabéns a todos os envolvidos, foi uma grande festa”, comentou Dr. Euro de Andrade.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

Esta integração entre militares e civis é uma marca desta data que representa um marco para a soberania nacional. A organização no desfile e uma bela apresentação da banda de música União dos Artistas, que foi reforçada por músicos do Exército Brasileiro, garantiram uma programação agradável durante toda a manhã. “Neste dia lembramos o esforço do povo brasileiro para escapar do domínio de Portugal. Foi um processo que demorou alguns anos, mas conseguimos, com muito êxito, manter a nossa soberania e a integridade de nosso território. Uma data importante para as forças armadas e toda sociedade brasileira”, destacou o tenente-coronel Hian Carreiro da Silva.

O 7 de setembro teve o destaque que merece em Sete Lagoas. Uma comemoração em nome da pátria com forte participação da população. Participaram do desfile: 4º Grupo de Artilharia Antiaérea (4º GAAAe), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Colégio Tiradentes, Guarda Civil Municipal, SAMU, E.M Professor Galvão (CAIC), Filhas de Jó Internacional, Ordem Demolay, E. E. Júlio César Reis Oliveira, E.E. Sinhá Andrade, E.M. Dr. Márcio Paulino, Grupo de Escoteiros Mafeking, Grupo de Escoteiros Chuí Oiapoque, E. E. Professor Rousset, Clube de Desbravadores Shalom, E. E. Eponina Soares dos Santos, E. M. Francisca Ferreira de Avelar e grupo Cristãos do Brasil.

Da Redação, com Prefeitura de Sete Lagoas