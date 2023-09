Polo UAB de graduação superior gratuita da Fumep abre pesquisa para definição de novos cursos

O polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB), coordenado pela Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante de Sete Lagoas (Fumep), abriu uma pesquisa no link para que o público aponte quais cursos poderão ser oferecidos pela unidade. A consulta de demanda on-line está disponível até o dia 18 de setembro e os interessados podem apontar quais cursos gratuitos de graduação e pós-graduação serão ofertados no próximo processo seletivo.

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

As universidades federais conveniadas são as de Juiz de Fora (UFJF), São João del Rey (UFSJ), Ouro Preto (UFOP), Lavras (UFLA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Unimontes. A unidade instalada na Fumep (av. Prefeito Alberto Moura, nº 1111, bairro CDI) tem três laboratórios de informática com 80 computadores, laboratório de química, de meio ambiente, auditório, sala de vídeo e estrutura para o curso de Educação Física.

“Precisamos da participação dos interessados nesta pesquisa. É um levantamento de demanda que valida a necessidade dos cursos. Nosso polo é uma referência dentro desse sistema e já formou milhares de alunos”, comenta Cláudio Caramelo, presidente da Fumep. Desta vez, quem acessar o formulário deve escolher até três opções entre as possibilidades de graduação: Pedagogia, Matemática, Química, Educação Física, Computação, Geografia, Letras Português, Filosofia, Biologia, Letras Inglês, Ciências Biológicas, Administração Pública, Geografia e Biblioteconomia.

No caso de pós-graduação, as opções são: Educação Empreendedora, Mídias na Educação, Práticas de Letramento e Alfabetização, Gestão em Saúde, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão Escolar, Esportes e Atividades Inclusivas para Pessoas com Deficiência, Educação Inclusiva de Contextos Escolares, Informática na Educação, Coordenação Pedagógica, Práticas Pedagógicas, Engenharia de Segurança do Trabalho, Informática para Professores, Conhecimentos Tradicionais e Práticas Escolares na Educação Básica, Projetos Sociais: Formulação e Monitoramento, Ensino de Ciências por Investigação, Estratégia de Saúde da Família, Educação Especial Inclusiva, Alfabetização e Multiletramentos e Educação Ambiental.

O polo é uma estrutura acadêmica de apoio pedagógico, tecnológico e administrativo onde ocorrem as atividades presenciais. O formulário é de fácil preenchimento e está disponível NO LINK. “Esta pesquisa é fundamental para a oferta e reoferta de cursos. Aguardamos com grande expectativa qual será o resultado neste ano”, reforça Vânia Mendes de Almeida, coordenadora do Polo UAB Sete Lagoas. Informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3772-6289.

Link da pesquisa clique aqui

Da Redação, com Prefeitura de Sete Lagoas