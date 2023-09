Veja como ficará a previsão do tempo para esta terça (12) em Sete Lagoas

Nesta terça-feira (12), em Sete Lagoas, o céu permanecerá claro ao longo do dia, e não há previsão de chuva. As temperaturas, por sua vez, apresentarão uma variação significativa, indo de 14°C a 31°C.

Foto: Arquivo/Setelagoas.com.br/ Túlio Thales

A manhã começará com uma temperatura de 14°C. Conforme a terça-feira avançar, os termômetros começarão a subir, atingindo uma máxima de 31°C durante a tarde. Já no período noturno, a temperatura cairá para 21°C.

Os ventos predominantes soprarão do leste-nordeste (ENE) a uma velocidade moderada de 19 km/h. No entanto, é importante destacar que a umidade relativa do ar apresentará variações significativas, oscilando entre 23% e 96%. Portanto, é recomendável manter-se hidratado e proteger-se da exposição prolongada ao sol.

É válido ressaltar que a previsão do tempo é baseada em dados coletados por meteorologistas, mas a natureza pode surpreender, e pequenas variações em relação ao modelo previsto podem ocorrer ao longo do dia. Portanto, fique atento às atualizações meteorológicas.

Da redação

*Informações INMET