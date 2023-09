24ª edição do Mercado Vila Mangabeiras acontece neste sábado em Sete Lagoas

No próximo sábado, dia 16/09, a cidade de Sete Lagoas se prepara para receber a aguardada 24ª edição do Mercado Vila Mangabeiras. Este evento já consolidado na região promete mais uma vez oferecer uma experiência única aos moradores e visitantes.

Imagem: via instagram

O evento já ocorreu em vários locais na cidade e desta vez será nada menos do que na deslumbrante Serra de Santa Helena, esta edição do Mercado Vila Mangabeiras promete ser um sucesso. Das 11h às 18h, os participantes terão a oportunidade de explorar uma ampla gama de experiências, desde deliciosas opções gastronômicas até artesanato local de alta qualidade. Além disso, as famílias podem desfrutar de um espaço kids especialmente dedicado às crianças, garantindo que todas as idades tenham um dia incrível.

Terá música ao vivo, proporcionando um ambiente animado e descontraído para toda família. A melhor parte é que a entrada é gratuita, tornando este evento acessível a todos que desejam participar.

Conta com o apoio valioso de parceiros como Sicred, Grupo Via Mondo, Aparattus Festas, Dra. Pety, Havana Mercado de Carnes, Home interiores, If vinhos, On Card Digital e a Prefeitura de Sete Lagoas.

Foto: Mercado Vila Mangabeiras

O evento surgiu no final de 2018, com a intenção de divulgar pequenos produtores, um evento voltado para familia, arte e cultura e ainda colabora com o mercado financeiro na cidade, pois cerca de 500 empregos são gerados por evento.

Portanto, marque no seu calendário este sábado para celebrar a 24ª edição do Mercado Vila Mangabeiras. Prepare-se para um dia repleto de diversão, comida deliciosa, música envolvente e a oportunidade de conhecer pessoas incríveis em um cenário espetacular.

Da Redação, Maria Eduarda Alves