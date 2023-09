O Ícone de Sete Lagoas: Bené do Picolé completa 80 anos

No dia 12 de setembro, Sete Lagoas celebra o octogésimo aniversário de uma de suas figuras mais icônicas e queridas, Benedito Teixeira de Oliveira, carinhosamente conhecido como Bené do Picolé. Nascido na pacata Riacho D'Ante, no município de Santana de Pirapama, Bené completa hoje oito décadas de uma vida repleta de histórias e memórias.

Foto: Reprodução/ Márcia Flávia

A trajetória de Bené do Picolé se entrelaça de forma indissociável com a vida de muitos sete-lagoanos. Sua presença é tão marcante que é praticamente impossível encontrar alguém nesta cidade que não tenha cruzado o caminho desse homem com voz inconfundível e um carisma que contagia a todos que têm o privilégio de conhecê-lo.

Ao longo de sua vida, Bené se tornou um verdadeiro símbolo de Sete Lagoas. Seu trabalho como vendedor de picolés pelas ruas da cidade não apenas refrescava os dias quentes, mas também aquecia os corações daqueles que o encontravam. Sua alegria e simpatia conquistaram gerações de moradores locais, transformando-o em um verdadeiro ícone da comunidade.

Arte do desenhista sete-lagoano Stephen Higino

Neste dia especial, o portal SeteLagoas.com.br vem parabenizar este ícone. Que sua alegria e positividade continuem a iluminar nossos corações e que sua história continue a ser contada e lembrada por muitas gerações futuras. Parabéns, Bené do Picolé, por seus 80 anos de vida e por enriquecer a vida de todos nós com sua presença singular!

Da redação, Djhéssica Monteiro.