Prefeitura de Sete Lagoas inaugura nova quadra poliesportiva coberta da escola Dr. Márcio Paulino

Foi uma tarde de muita festa na Escola Municipal Dr. Márcio Paulino. Com expressiva participação de autoridades, funcionários e alunos, foi inaugurada a nova quadra poliesportiva da unidade educacional, nesta terça-feira, 12 de setembro. Apresentações musicais, de capoeira e da fanfarra completaram a solenidade, que representou a entrega de um espaço multiuso que poderá receber vários tipos de atividades de alunos e ainda atender à comunidade escolar.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Esta foi mais uma etapa de um amplo cronograma de investimentos estruturais da Prefeitura de Sete Lagoas em todo seu sistema de educação pública. Investimentos pontuais que eram necessários há décadas estão transformando a realidade de escolas e creches em vários bairros. “Estamos entregando uma bela quadra coberta não só para a escola, mas também para a comunidade. Um projeto diferenciado que está realizando o sonho de muitos anos. Agradeço ao deputado Charles Santos por esta consideração com nossa cidade e ao vereador José de Deus por viabilizar esta parceria”, comemorou o prefeito Duílio de Castro.

A quadra recebeu investimentos de mais de R$ 500 mil e foi literalmente reconstruída. Piso, cobertura, equipamentos, acessibilidade e um sistema de reaproveitamento de água de chuva para limpeza integram o projeto. “Esta visita a Sete Lagoas foi com o coração cheio de alegria. Foi muito bom ver que os recursos destinados trouxeram tanta satisfação para todos nesta escola. Vamos proporcionar um benefício extraordinário para todos que frequentarem este espaço”, comentou o deputado estadual Charles Santos.

Esta realização é mais um exemplo de que a harmonia entre Executivo e Legislativo garante políticas públicas de qualidade. O vereador José de Deus foi o elo com o deputado Charles Santos e destacou a importância desta realização que transformou um local precário em um moderno equipamento público. “Foi com muita luta e parceria que conseguimos tudo isso. Antes era apenas um terreno sem a mínima condição de receber os alunos. Agora temos esta maravilhosa quadra para aqueles que serão o futuro do nosso país”, ressaltou o vereador José de Deus.

Este espaço totalmente novo receberá atividades esportivas, de recreação, oficinas e será fundamental para esta escola que tem alunos da educação infantil, do ensino fundamental e também oferece o ensino em tempo integral. “Nosso planejamento é muito bem direcionado e hoje foi dia de cumprir esta etapa para contemplar esta escola. Vamos continuar firmes com as outras obras para melhorar cada vez mais a qualidade de nosso ensino”, ressaltou Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura.

A participação da comunidade escolar comprovou que a escola, municipalizada há quase 30 anos, foi uma excelente escolha. Todos contemplaram a obra que permite a implantação de projetos educacionais, sociais e até culturais. “Estamos muito felizes com esta atenção da Prefeitura. Uma realização de grande valia para a educação dos nossos alunos e também para utilização pela comunidade”, destacou a diretora Cíntia Dias Correia Santos. O vereador Rodrigo Braga, como presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, também prestigiou a inauguração.

Mais obras:

Estão em andamento as obras de construção de creches nos bairros Dona Dora, CDI II, Jardim dos Pequis e Aeroporto. Além disso, estão sendo totalmente revitalizadas as escolas municipais Aurete Pontes Fonsesca (Fazenda Velha), Juca Dias (Cidade de Deus), Professor Marcos Valentino (Itapuã) e Vasco Damião (Alvorada). Além disso, a Prefeitura já fez a importante entrega da Escola Municipal Padre Teodoro, que foi totalmente revitalizada.

Com Prefeitura de Sete Lagoas