Motociclista sofre queda ao tentar fugir de abordagem policial em Sete Lagoas

Durante uma operação de fiscalização de trânsito na tarde desta terça-feira (12), um motociclista de 25 anos acabou sofrendo um acidente ao tentar escapar da abordagem policial. O fato ocorreu na avenida norte-sul, no bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com relatos, o incidente ocorreu durante uma operação de fiscalização de trânsito na avenida norte-sul. Policiais perceberam o motociclista realizando uma manobra de retorno no canteiro central da via, o que levou à imediata solicitação de parada por parte das autoridades.

Contudo, o condutor da motocicleta decidiu agir de forma evasiva, acelerando bruscamente em direção aos policiais. Infelizmente, a fuga teve um desfecho desastroso, resultando em uma queda do motociclista no asfalto.

Imediatamente, os serviços de socorro foram acionados, e o indivíduo ferido foi encaminhado ao Hospital Municipal para receber os devidos cuidados médicos.

Em seu relato às autoridades, o motociclista afirmou ser entregador de marmitex e que, eventualmente, passava pelo local da abordagem. Ele assegurou que pretendia obedecer às ordens dos policiais, mas alegou que o acelerador da moto travou, direcionando-o inesperadamente em direção aos agentes da lei.

Durante a averiguação, constatou-se que a motocicleta apresentava irregularidades na documentação, além de um arame da placa rompido e pneus desgastados. Em virtude disso, o veículo foi removido para o pátio da empresa Socorro Silva, onde deverá passar por uma revisão e regularização.

Após receber atendimento médico, o motociclista foi conduzido à Delegacia de Polícia local.

