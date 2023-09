Encontro Municipal pela Primeira Infância debateu programas e direitos das crianças de Sete Lagoas

Discutir políticas públicas em todos os níveis direcionadas às crianças e assegurar seus direitos. Este foi o foco do 1º Encontro Municipal Pela Primeira Infância promovido pela Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh). O evento realizado na manhã desta quarta-feira, 13 de setembro, na Faculdade Santo Agostinho, reuniu representantes do setor público e também de organizações não governamentais (ONGs).

Encontro foi concorrido e teve temáticas de grande importância - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Na política de assistência social existem diversos serviços voltados à família específicos para as crianças entre 0 e 6 anos. Debates e palestras que coloquem em evidência esses programas e ações e a necessidade de apoio de outras áreas são importantes para expandir o atendimento e corrigir possíveis falhas. “Temos que ter uma agenda intersetorial. A política de assistência de maneira isolada não é satisfatória e não garante todos os direitos que o público demanda”, ressalta Delma Aparecida Sales Pereira, superintendente do Sistema Único de Assistências Social (SUAS).

A necessidade de trabalho conjunto entre vários setores da administração municipal é, de maneira unânime, o caminho apontado para a evolução. “Todos devem trabalhar nas várias políticas dos direitos fundamentais preconizados em lei. No encontro, as discussões foram no sentido de que os planos saiam do papel e sejam colocados em prática”, completou Delma Aparecida Sales Pereira.

Crianças e seus familiares receberam certificados do programa Criança Feliz - Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

Um destaque da programação foi o programa Criança Feliz, do Governo Federal, que já foi implementado na cidade e as famílias participantes foram certificadas durante o encontro. “Este programa contempla crianças de 0 a 3 anos que tenham o Cadastro Único (CadÚnico) e de 0 a 6 que tenham o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e ainda gestantes. Interessados devem procurar o CRAS mais próximo de sua residência”, ressaltou Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

O 1º Encontro Municipal Pela Primeira Infância foi um importante passo para a realização de um seminário em outubro, onde as discussões serão consolidadas em um documento oficial do Município. “Superou nossas expectativas diante da representatividade, do tema para o poder público e também para as ONGs presentes. Já no seminário iniciaremos a elaboração do Plano Municipal Pela Primeira Infância de Sete Lagoas. Deixamos o convite para que todos participem, no próximo mês, da continuação deste importante momento”, explicou Alessandra D’amato Horta, gerente da Proteção Social Básica.

Além de Delma Sales e Alessandra D’Amato, o encontro também contou com palestra de Flávia de Carvalho Barbosa, psicóloga efetiva da Prefeitura de Sete Lagoas e mestre em Administração Pública com ênfase em Gestão de Políticas Sociais.

*Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM