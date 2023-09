12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas movimentou o Boa Vista com apoio da Prefeitura

Evento foi realizado no último domingo, 10 de setembro, e envolveu centenas de participantes de várias cidades

O Movimento LGBT de Sete Lagoas realizou, no último domingo, 10 de setembro, a 12ª Parada LGBTQIAPN+ da cidade, com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas - por meio das secretarias de Educação, Esportes e Cultura e de Assistência Social e Direitos Humanos, e co-realização do Movimento MG 7even. O evento foi realizado no espaço de eventos do Parque Náutico do Boa Vista e contou com a participação de centenas de participantes, militantes e simpatizantes. O tema desta edição foi "Celebrando o Orgulho de Viver a Diversidade", na luta por direitos iguais, contra a intolerância e a transfobia, pedindo um basta à LGBTfobia.

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Sete Lagoas - Ascom

"É um momento onde nós celebramos e reivindicamos os direitos da comunidade LGBT, além de reafirmar nossa existência, nossa luta e, principalmente, por nossos direitos. Agradeço à Prefeitura de Sete Lagoas pelo apoio e parceria de sempre e, principalmente, pelo respeito com a comunidade", comentou Fábio Paiva, fundador e presidente do Movimento LGBTQIAPN+ de Sete Lagoas e da Associação de Direitos Humanos de Sete Lagoas Araceupo, na luta há 12 anos pela causa.

O secretário municipal adjunto de Educação Renato Gomes e a secretária municipal de Educação, Esportes e Lazer Roselene Teixeira também prestigiaram o evento. Na programação, atrações de grupos de dança de Sete Lagoas, Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e Vespasiano em uma verdadeira celebração da diversidade e do respeito.

*Com Prefeitura de Sete Lagoas - ASCOM